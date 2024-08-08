أديل بركات تطلق أحدث أغنياتها "أنا مش سعيد"

أطلقت الفنانة أديل بركات أحدث أعمالها الغنائية "أنا مش سعيد"، والتي تميزت بمزجها بين الموسيقى العربية ونمط الأفرو، مما جعلها أول فنانة عربية تخوض هذا النوع من الموسيقى، الأغنية متاحة الآن على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك على جميع المنصات الإلكترونية الأخرى.

تفاصيل الأغنية وفريق العمل

أغنية "أنا مش سعيد" هي نتاج تعاون فني مميز بين مجموعة من المبدعين في مجال الموسيقى، الكلمات كتبها الشاعر أشرف أمين، بينما تولى تلحينها مديح محسن، وتولى هاني ربيع مهمة التوزيع والميكس، أما الإخراج فهو من توقيع نبيل مكاوي، الذي نجح في تقديم الأغنية بطريقة حديثة ومختلفة تعكس التجديد والتطور في الأسلوب الفني.

أديل بركات: "تصوير الأغنية كان تجربة فريدة"

اديل بركات

في تصريحات صحفية، عبرت أديل بركات عن سعادتها بإطلاق هذه الأغنية التي تعتبرها خطوة جديدة في مسيرتها الفنية. وأوضحت أن عملية تصوير الفيديو كليب كانت تجربة فريدة ومميزة، حيث تم استخدام تقنيات حديثة وإبداعية في التصوير لإخراج الفيديو بشكل مختلف يجذب انتباه الجمهور.

وأعربت أديل عن أملها في أن تحظى الأغنية بإعجاب المستمعين، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تحقق ردود أفعال إيجابية عند عرضها. وأضافت أن كواليس تصوير الفيديو كليب كانت رائعة، وأن فريق العمل بذل جهداً كبيراً لضمان تقديم منتج فني يليق بتوقعات الجمهور.

أديل بركات: أول فنانة عربية تغني الأفرو

أديل بركات

تعتبر أغنية "أنا مش سعيد" نقلة نوعية في مسيرة أديل بركات الفنية، حيث أنها أول فنانة عربية تقدم هذا النوع من الموسيقى الذي يعود أصله إلى الأفارقة الأمريكيين. من خلال مزجها بين النمط الموسيقي الأفرو والأغنية العربية، تمكنت أديل من خلق هوية فنية خاصة بها تميزها عن باقي الفنانين العرب.

بهذا الإنجاز، تفتح أديل بركات الباب أمام الفنانين العرب لاستكشاف هذا النمط الموسيقي الجديد على الساحة العربية، مما قد يشكل بداية لتوجهات موسيقية جديدة في المنطقة.

أعمال أديل بركات السابقة

أديل بركات

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة أديل بركات كان أغنية "فراق الكرامة"، والتي تولى توزيعها طارق حسيب. حققت هذه الأغنية نجاحاً ملحوظاً، وأثبتت من خلالها أديل مكانتها كواحدة من أبرز الفنانات في المشهد الغنائي العربي.

ختامًا، تشكل أغنية "أنا مش سعيد" بداية جديدة للفنانة أديل بركات، التي تسعى من خلالها لتوسيع آفاق الموسيقى العربية وإضافة بصمتها الخاصة في عالم الفن.

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