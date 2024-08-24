أحلام ترد بقوة على شائعة انفصالها وخيانة زوجها.. ماذا قالت؟

تصدر اسم الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها مبارك تريند جوجل بعد انتشار شائعة انفصالهما وخيانتة لها ، لذلك خرجت الفنانة عن صمتها لترد بقوة على تلك الأكاذيب.

حقيقة انفصال أحلام وزوجها

وعلقت أحلام على فيديو لأحد الأشخاص الذين يدافعون عن علاقتها بزوجها وكتبت: الغالي عماد محبتي.. أنا ومبارك مش فقط زوجين أنا ومبارك أصدقاء بيننا أشياء كثير حلوة ويكفي فاهد وفاطمة ولولو هذيلا عيون وقلب وروح مبارك.. وأنا طلبت منه ما ينزل أي شيء بخصوص هذا الموضوع لكن هو رفض قال لي كل شيء ولا أنتي.. هذه الكلمة تسوى عندي الدنيا ومافيها، شكرًا لك وعلى محبتك لنا اللي من القلب وشكرًا لكل من يحبنا ويدعي لنا بالفرح والسعادة والخير.

رد أحلام على خبر انفصالها



زوج أحلام يرد على خبر انفصاله وخيانتة لـ أحلام

وفي وقت سابق، حرص مبارك الهاجري زوج أحلام على الرد على الشائعات التي طالته، في فيديو عبر حسابه بموقع إكس، حيث استشهد فيه بآية قرآنية للرد على الشائعات التي زعمت خيانته لزوجته مع فتاة تونسية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

احلام الشمسي وزوجها

وأضاف مبارك الهاجري أنه خلال الأيام الماضية تعرض وزوجته أحلام لحملة شرسة من عدة اتجاهات، مضيفًا: الله يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائدا عليهم، كما أكد زوج المطربة الإماراتية أنه وزوجته روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، مختتمًا: نسأل الله أن مَن كاد علينا أن يجعل كيده في نحره.. ولا تصدقون أي شيء يقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت.

ويُشار إلى أن الشائعات التي طالت أحلام وزوجها تصاعدت بعد أيام من عودتهما من عطلتهما الصيفية في إسبانيا، والتي تزامنت مع احتفالهما بذكرى زواجهما، حيث كانت أحلام حريصة على أن تشارك جمهورها بعض اللحظات الرومانسية لها مع زوجها مبارك الهاجري في إسبانيا، وعلقت: نحبكم ونحب متابعتكم لنا ربي لا يحرمنا منكم متابعينا الغاليين، ومن إسبانيا لكم كل الحب مني ومن الحب زوجي وحبيبي وصديقي مبارك.

اقرأ أيضاً

خناقة علي (x).. قصة الخلاف بين أصالة وأحلام بسبب تغريدة

أصالة تعتذر لـ أحلام.. فما القصة؟ تعرف على التفاصيل