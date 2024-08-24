أحمد سعد : "قللت ظهوري في التريندات وبقيت بلبس متغطي"

أثار الفنان أحمد سعد اهتمام جمهوره ومحبيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش حفله الغنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية الذي رصده موقع “ الموجز ” ، حيث كشف عن السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن التريند خلال الفترة الأخيرة وعدم تداول الأخبار المثيرة حوله كما كان معتادًا.

وقد كانت تصريحات سعد محط اهتمام الجمهور الذي يتابع كل جديد عن حياته الفنية والشخصية، حيث برزت تساؤلات حول غيابه النسبي عن الأضواء مؤخرًا.

سر غياب أحمد سعد عن التريند وإثارته الجدل

أوضح أحمد سعد، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، أن السبب الرئيسي وراء ابتعاده عن التريندات وغياب أخباره المثيرة يعود إلى رغبته في تغيير نمط حياته وتحقيق بعض الهدوء في مسيرته الفنية والشخصية.

قال سعد مازحًا: "أنا بقيت بلبس متغطي وقللت ظهوري في التريندات الفترة اللي فاتت"، في إشارة إلى تقليله من إطلالاته المثيرة أو التصريحات الجدلية التي كانت تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

هذا التصريح الطريف أثار ضحك الجمهور وتفاعلهم معه، حيث عبر الكثير منهم عن احترامهم لهذا التوجه الجديد، بينما استمر البعض الآخر في مزاحه حول سبب الغياب المفاجئ.

أحمد سعد وتجربته الإعلامية الأولى مع شقيقه عمرو سعد

لم يقتصر حديث أحمد سعد على موضوع ابتعاده عن التريند فحسب، بل تطرق أيضًا إلى تجربته الإعلامية الجديدة في برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه مع شقيقه عمرو سعد.

وصف أحمد سعد هذه التجربة بأنها فريدة ومميزة، حيث إنها المرة الأولى التي يخوض فيها مجال الإعلام بهذه الطريقة. وأعرب عن سعادته الغامرة بنجاح البرنامج، قائلاً: "أنا فخور جدًا بنجاح برنامج بيت السعد، خاصةً أنه أصبح مؤخرًا البرنامج الأعلى مشاهدة في مصر والسعودية".

وأضاف سعد: "ليا الشرف إن بيت السعد متصور على أرض السعودية ومبسوط إن الناس حبته وإنه بالانتاج الضخم ده".

وأكد أن البرنامج يجسد روح التعاون بين مصر والسعودية، ويعكس مدى الحب والألفة بين الشعبين، معتبراً أن هذه التجربة أضافت له الكثير على المستوى الشخصي والمهني.

أحمد سعد

كواليس برنامج "بيت السعد" والإنتاج المشترك بين مصر والسعودية

برنامج "بيت السعد"، الذي يتميز بإنتاج ضخم ومشترك بين مصر والسعودية، يأتي تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مما يجعله مشروعًا إعلاميًا فريدًا من نوعه.

وقد صرح أحمد سعد بأن البرنامج تم تصويره بالكامل في السعودية، ما يعكس حجم التعاون الكبير بين البلدين في هذا المجال.

وأشار إلى أن البرنامج يتميز بتقديم محتوى جديد ومختلف عن برامج التوك شو التقليدية، حيث يجمع بين الفقرات الترفيهية والمحتوى العائلي، ما جعله يتصدر قائمة البرامج الأعلى مشاهدة في البلدين منذ عرض أولى حلقاته.

ومنذ عرض البرنامج، لاحظ المتابعون اهتمامًا كبيرًا به، خاصةً وأنه يقدم مزيجًا من الحوارات الشيقة والمواقف الطريفة بين الشقيقين سعد، بالإضافة إلى استضافة عدد من النجوم والشخصيات البارزة في حلقات مختلفة. هذا التنوع في المحتوى ساهم في تحقيق البرنامج لشعبية كبيرة ونجاح واسع في فترة زمنية قصيرة.

تجربة جديدة وفريدة في حياة أحمد سعد

في الختام، تعد تجربة أحمد سعد في برنامج "بيت السعد" خطوة جديدة ومهمة في مسيرته الفنية، حيث تمكن من كسر حاجز التريندات المثيرة للجدل وانتقل إلى تقديم محتوى هادف وممتع في الوقت ذاته.

كما أن هذه التجربة تعكس تطورًا في مسيرته المهنية، حيث لم يعد يكتفي بدوره كفنان مطرب، بل أصبح أيضًا جزءًا من مشهد الإعلام العربي.

يبقى الجمهور في انتظار المزيد من المفاجآت من أحمد سعد في الفترة القادمة، سواء على المستوى الفني أو الإعلامي، مما يؤكد أن سعد لديه الكثير ليقدمه لجمهوره الكبير في مصر والسعودية على حد سواء.

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