حفلات صيف جدة تجمع بين أحمد سعد وفرقة "كايروكي" في ليلة موسيقية

في أجواء صيفية حماسية، شهدت مدينة جدة ليلة موسيقية استثنائية جمعت بين صوت النجم أحمد سعد وأداء فرقة الروك المصرية "كايروكي"، الحفل الذي نظمته شركة "بنش مارك"، أقيم على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وجذب حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي الموسيقى العربية والروك، ويكشف الموجز تفاصيل الحفل

أحمد سعد.. أداء حماسي وتفاعل كبير

انطلقت الليلة الموسيقية مع النجم المحبوب أحمد سعد، الذي بدأ حفله بأغنيته الشهيرة "جات الأسود"، مما أشعل الحماس في صفوف الجمهور. تلقى أحمد سعد ترحيباً حاراً من الحضور، ورد عليهم بقوله: "بدون زعل، جمهور جدة أحلى جمهور".

أحمد سعد

استمر سعد في إمتاع الجمهور بعدد من أغانيه الناجحة مثل "اليوم الحلو دا"، "صدقيني"، و"اختياراتي"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت. كما قدم سعد على المسرح بعض الأغاني بمشاركة كاتب وملحن أغانيه، مما أضفى على الحفل جواً من التفاعل الحميم بين الفنان وجمهوره. وفي نهاية فقرته، قدم سعد شكره للهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة "بنش مارك" على جهودهم في تنظيم هذه الليلة المميزة.

أحمد سعد

"كايروكي".. إيقاع الروك يهز أرجاء جدة

بعد أداء أحمد سعد المميز، جاءت الوصلة الثانية مع فرقة "كايروكي"، التي أضافت نكهة الروك إلى الليلة. بدأت الفرقة عرضها بأغنية "روما"، التي نقلت الجمهور إلى أجواء مختلفة تماماً. رحبت الفرقة بالجمهور السعودي، الذي قابلهم بحماس وتفاعل كبيرين.

أحمد سعد

استمر عرض "كايروكي" بعدد من الأغاني التي أحبها الجمهور، منها "يا أبيض يا أسود"، "لو كان عندي جيتار"، و"الوقت فات". الأغاني حملت إيقاع الروك القوي، مما جعل الجمهور يعيش لحظات موسيقية مليئة بالطاقة والحيوية. إحدى أبرز الأغاني التي قدمتها الفرقة كانت "الزمان مش زماني"، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرين.

ليلة لا تُنسى تجمع بين النجوم والجمهور

أحمد سعد

الحفل الذي جمع بين صوت أحمد سعد وإيقاع فرقة "كايروكي" كان بمثابة لقاء موسيقي نادر، حيث اجتمعت أنماط موسيقية مختلفة لتقدم لجمهور جدة تجربة موسيقية لا تُنسى. تنظيم شركة "بنش مارك" لهذه الليلة المميزة يعكس الحرص على تقديم فعاليات متنوعة تلبي أذواق مختلف فئات الجمهور، وتؤكد مكانة جدة كوجهة رئيسية للفعاليات الفنية والموسيقية في المنطقة.

شكر وتقدير للهيئة العامة للترفيه

في ختام الحفل، أعرب الفنانون عن شكرهم للهيئة العامة للترفيه، التي دعمت تنظيم هذه الليلة الفنية المميزة. كما أبدى الجمهور تقديره للجهود المبذولة في تنظيم حفلات صيف جدة، التي أصبحت جزءاً مهماً من الفعاليات الصيفية في المملكة، وتساهم في تعزيز المشهد الثقافي والفني في السعودية.

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