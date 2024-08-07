"رجالة من يومنا"..  أحمد سعد وأحمد السقا يبدعان في دويتو جديد

يستعد المطرب أحمد سعد لإطلاق دويتو غنائي جديد بعنوان "رجالة من يومنا" بالتعاون مع الفنانين أحمد السقا وشقيقه عمرو سعد.

يأتي هذا العمل الفني المنتظر بالتزامن مع حلقة برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الأخوان أحمد وعمرو سعد.

ظهور خاص لأحمد السقا في "بيت السعد"

من المقرر أن يحل الفنان أحمد السقا ضيفًا على الحلقة السادسة من برنامج "بيت السعد" مساء اليوم، الأربعاء.

وقد أعلنت قناة «mbc» عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام» عن استضافة السقا في الحلقة القادمة، حيث كتبت: “الفنان الكبير أحمد السقا ضيف الحلقة القادمة من بيت السعد، كل سبت الساعة 9 مساءً على mbc”.

موقف إنساني لأحمد السقا في جنازة محمد نصر

احتل النجم أحمد السقا مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدره مشهد جنازة الفنان الراحل محمد نصر، حيث كان الفنان الوحيد الذي حضر مراسم الجنازة والدفن. وأظهر السقا دعمه الكبير لأسرة الفقيد، مما دفع الكثير من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بموقفه النبيل.

برنامج "بيت السعد" تعاون مثمر بين أحمد وعمرو سعد

يعتبر برنامج "بيت السعد" التجربة الأولى لأحمد سعد في تقديم البرامج، حيث يتعاون مع شقيقه عمرو سعد في تقديم محتوى مميز يضم استضافة نجوم الفن والحديث عن حياتهم الشخصية والفنية. وقد حقق البرنامج شهرة واسعة منذ عرضه، حيث استضاف العديد من النجوم مثل أحمد حلمي، إليسا، محمد هنيدي، ويسرا.

آخر أعمال أحمد السقا الفنية

شارك الفنان أحمد السقا مؤخرًا في فيلم "السرب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر مثل شريف منير، مصطفى فهمي، ومحمد ممدوح.

كما شارك في مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، حيث قدم دور نصار، الذي يعيش صراعات مثيرة مع شقيقه ووالدته.

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" حول نصار وخضر، شقيقين يعملان في أعمال غير مشروعة، لكن حياة نصار تتغير بعد لقائه بفتاة تدعى حنة، تؤدي دورها الفنانة زينة. يتورط نصار في صراعات مع شقيقه وعائلته بعد الكشف عن أسرار ماضية، وتبدأ الأحداث في التصاعد مع ظهور عدو مشترك يهددهما. يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين مثل طارق لطفي، باسم سمرة، ومي كساب.

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