بعد تصدره للتريند.. حقيقة عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني

في تطور جديد أثار فضول الكثيرين، قام الفنان أحمد سعد بإعادة نشر تهنئة مميزة من طليقته علياء بسيوني بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على إنستجرام، هذه اللفتة الدافئة جاءت بعد أن نشرت علياء صورًا لأحمد سعد مع ابنتهما، معبرة عن مشاعرها تجاهه بكلمات مليئة بالود والحنين، حيث كتبت علياء منشورا يرصده الموجز كالتالي: "اليوم مكانش هيعدي كدة.. كل سنة وأنت أطيب وألذ واحد في الدنيا كل سنة وانت منور حياة كل اللي حواليك وانا أولهم وطبعاً كل سنة وانت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايماً.. مكانش ينفع اعدي اليوم ده من غير ما أقولك لإن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايما.. كل سنة وانت طيب يا حمادة".

حقيقة عودة أحمد سعد لطليقته

رد أحمد سعد على هذه التهنئة لم يتأخر، حيث قام بمشاركة المنشور من جديد عبر خاصية "الاستوري" على حسابه، مما دفع البعض للتساؤل عن طبيعة العلاقة بينهما وما إذا كانت الأمور تسير نحو مصالحة. وفقًا لمصدر مقرب، فقد شهد الثنائي جلسة صلح مؤخرًا، ومن المحتمل أن يعلنا عن عودتهما رسميًا في الفترة المقبلة، وذلك بعد انفصالهما الذي تم الإعلان عنه في نهاية أغسطس من العام الماضي.

أغنية حظي من السما

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "حظي من السماء"، التي أطلقها عبر قناته على يوتيوب، وحققت نجاحًا ملحوظًا، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمني، توزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس.

كلمات الأغنية

الدنيا راقتلي أول ما عينيك ضحكتلي.. مبسوطة إن أنت معايا ودي أجمل حاجة حصلتلي..الدنيا خدتني بس أنتي عينيكي خطفتني..مش فارقة الدنيا معايا وأنا جنبك إيه اللي ناقصني..ده أنا حظي من السما إن أنا وأنت قاعدين سوا..ده اليوم اللي بعيشه معاك عندي بباقي السنة..ده أنا حظي من السما إن أنا وأنتي قاعدين سوا..ده أنا عيني لما تكون شايفاك بتشوف الباقي هوا.

كما حضر سعد مؤخرًا فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، حيث شارك في عرض مسرحية "الشهرة" للمخرج خالد جلال، وسط حضور لافت من نجوم الفن والرياضة، وكان على رأسهم المخرج تامر المهدي، الملحن إيهاب عبد الواحد، الكابتن طارق يحيى.

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