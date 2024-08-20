ليلى أحمد زاهر تعبر عن إعجابها بأحمد سعد وتكشف عن أغنيتها المفضلة

في لقاء إذاعي حصري عبر إذاعة إنرجي، أعربت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عن حبها العميق للفنان أحمد سعد، مؤكدةً أنه المطرب الذي يتصدر قائمة الفنانين المفضلين لديها.

في حديثها، كشفت ليلى أحمد زاهر عن أغنيتها المفضلة من أعماله، والتي تحمل عنوان "إيه اليوم الحلو ده".

يرصد “ الموجز ” أبرز تصريحاتها في السياق التالي

وقد أشادت ليلى بجمال الأغنية وتأثيرها الإيجابي عليها، حيث أكدت أنها تستمع إلى هذه الأغنية بشكل مستمر.

المطرب المفضل للفنانة ليلى أحمد زاهر

أوضحت ليلى أحمد زاهر أن أحمد سعد هو المطرب الذي تحتفظ بأغانيه في قائمة تشغيلها اليومية.

وقالت: "أحمد سعد هو مطربي المفضل، وأنا أستمع إلى أغانيه باستمرار. بالنسبة لي، أغنية 'إيه اليوم الحلو ده' هي الأفضل".

لم يقتصر إعجاب ليلى زاهر على هذه الأغنية فقط، بل أشارت أيضًا إلى أغنية "تيكي تاكا" التي غناها سعد للنادي الأهلي، مؤكدة أنها أغنية تعلق بها الجمهور في الآونة الأخيرة.

ليلى أحمد زاهر

ما الذي تحمله ليلى أحمد زاهر في حقيبتها دائمًا؟

خلال المقابلة، لم تقتصر تصريحات ليلى على حياتها الفنية فقط، بل كشفت أيضًا عن الأشياء التي ترافقها دائمًا في حقيبتها. أوضحت ليلى أن محتويات حقيبتها تختلف بناءً على المكان الذي تتواجد فيه.



فإذا كانت في استوديو التصوير، فإنها تحمل معها هاتفها والأوراق الضرورية لأداء عملها. .

أما إذا كانت في نزهة مع أصدقائها، فإن هاتفها والعطر الخاص بها هما الأشياء الأساسية التي لا تفارقها.

نجاحات متتالية في الدراما التلفزيونية

على صعيد آخر، تطرقت ليلى أحمد زاهر إلى آخر أعمالها الفنية، حيث شاركت في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي حقق نجاحاً غير مسبوق.

المسلسل الذي كان أول بطولة درامية لليلى إلى جانب الفنانة سلمى أبو ضيف، لاقى استحساناً واسعاً من الجمهور. تناول المسلسل قضايا اجتماعية مهمة تتعلق بتأثير السوشيال ميديا على الشباب، حيث عرض قصصاً واقعية أثرت بشكل كبير على الفتيات وجعلتهن عرضة لمواقف قانونية خطيرة.

هذا النجاح الكبير دفع فريق العمل إلى التفكير في إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل، من المتوقع أن يحظى بنفس النجاح وربما أكثر.

استعدادات الجزء الثاني من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

مع تزايد طلبات الجمهور، يستعد الآن صناع مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" لإطلاق الجزء الثاني، الذي يُتوقع أن يكون مكملًا لأحداث الجزء الأول.

سيتناول الجزء الجديد تطورات جديدة في قضايا السوشيال ميديا وتأثيراتها المتزايدة على حياة الأفراد، مما يجعله محط أنظار الجمهور والنقاد على حد سواء.

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