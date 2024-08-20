إسلام إبراهيم ما بين رفض الزواج التقليدي وتجارب حب فشلة

كشف الفنان إسلام إبراهيم عن موقفه الصريح من فكرة الزواج التقليدي ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هبة الأباصيري على شاشة قناة CBC ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وذلك وفقا لما رصده موقع " الموجز".

سبب رفض إسلام إبراهيم الزواج التقليدي

إذ أبدى رفضه التام لهذه الفكرة، موضحًا أنه لا يمكنه الدخول في علاقة تقليدية تخلو من مشاعر الحب العميق.

وأكد إسلام أن الزواج بالنسبة له يجب أن يكون مبنيًا على حب حقيقي، وليس مجرد ارتباط اجتماعي.

وأشار إلى أنه على الرغم من محاولاته العديدة للعثور على الحب، إلا أن جميع تجاربه العاطفية باءت بالفشل.

قال إسلام إبراهيم: "أنا ضد الجواز التقليدي وطول الوقت مستني أدخل قصة حب وبعدين يحصل الارتباط ونعيش الحاجات الحلوة دي.. وأنا عشت قصص حب كتير لكن في النهاية بتفشل وفي الآخر كله نصيب".

تلك الكلمات أثارت تفاعلًا كبيرًا بين متابعيه، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لموقفه.

إسلام إبراهيم

فقدان والدته وتأثيره العميق عليه

وفي حديث مؤثر، تطرق إسلام إبراهيم إلى علاقته بوالدته الراحلة وكيف أثر رحيلها على حياته.

أعرب عن الحزن الشديد الذي اجتاحه بعد وفاة والدته، حيث شعر بفقدان جزء كبير من حياته.

وأكد أنه كان مجبرًا على التماسك ومواصلة الحياة رغم الألم الذي كان يعتصر قلبه.

قال: "الفقدان صعب وبياخد مننا حتة لكن بنكون مضطرين نحاول ونكمل عشان الدنيا تمشي خصوصًا لو مرتبط بأشغال بيكون لازم الإنسان يتعامل".

وبيّن إسلام أن التزاماته الفنية والمهنية جعلته مضطرًا لتجاوز هذا الحزن والعودة إلى الحياة اليومية، وإن كان ذلك بصعوبة بالغة.

تلك الكلمات عكست حجم المعاناة التي يمر بها، وخاصة عندما يكون الشخص مضطرًا للظهور أمام جمهوره بشكل قوي رغم الألم الداخلي.

مسلسل "روح جدو" وكوميديا الرعب

أما عن مسيرته الفنية، فقد انتهى إسلام إبراهيم مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل "روح جدو"، الذي يعد واحدًا من الأعمال المنتظرة.

يشارك في بطولته إلى جانب إسلام الفنانة الشابة رنا رئيس، التي تلعب دورًا محوريًا في الأحداث.

في تصريحات صحفية، كشف إسلام إبراهيم عن تفاصيل دوره في المسلسل، حيث يظهر بشخصية طبيب نفسي، لكن بطريقة كوميدية.

وأوضح أن شخصيته ستدخل في علاقة حب مع شخصية رنا رئيس، ومع تصاعد الأحداث يواجهان معًا أزمات ومواقف طريفة تمتزج بالرعب والغموض. وأكد أن المسلسل يتناول أحداثًا غير تقليدية مما يجعله مميزًا في سياق الدراما المصرية.

من المتوقع أن يحقق "روح جدو" نجاحًا واسعًا عند عرضه على القنوات الفضائية المختلفة، حيث يضم نخبة من النجوم مثل حجاج عبد العظيم، رشدي الشامي، انتصار، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري وغيرهم.

يتألف المسلسل من 8 حلقات فقط، وهو ما قد يزيد من تكثيف الأحداث ويجعلها أكثر تشويقًا للمشاهدين.

مشاركة رمضانية في "أعلى نسبة مشاهدة"

أما عن آخر أعماله في شهر رمضان الماضي، فقد شارك إسلام إبراهيم في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي حقق نجاحًا لافتًا.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "شيماء"، التي تجسدها الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف ، شيماء هي فتاة بسيطة تنتمي لعائلة فقيرة، تقرر الدخول إلى عالم السوشيال ميديا لتحسين وضعها المالي والاجتماعي.

ومع تطور الأحداث، تجد نفسها في مواجهة تحديات وصعوبات كبيرة تهدد حياتها ومستقبلها.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، وفرح يوسف.

المسلسل تناول موضوعات اجتماعية هامة بطريقة تجمع بين الدراما والكوميديا، وهو ما جعل المشاهدين يتابعونه بشغف.

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