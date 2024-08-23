يرغب عدد كبير من الأشخاص، خاصة المسافرين إلى المملكة، معرفة طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، ولذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

ووفرت المملكة العربية السعودية، طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، للوافدين على المملكة، وذلك من خلال منصة إنجاز الإلكترونية للقيام بهذه العملية بسرعة وسهولة.

ويتستعرض الموجز خلال السطور التالي، خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، وتأتي كالتالي:



زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية من هنــــــــــا.

2- ابحث عن خانة الخدمات الرقمية واضغط على «استعلام عن الطلبات التي جرى تقديمها» أو ما يشابه.

3- كتابة رقم الطلب وتأكد من صحته.

4- إدخال رقم جواز السفر بشكل صحيح وتأكد من صحته.

5- إدخال رمز الصورة المعروضة للتحقق من الأمان.

6-اضغط على زر استعلام أو أيقونة مماثلة.

7- ستظهر لك شاشة تعرض بعض البيانات الخاصة بالتأشيرة المطلوبة، تحقق من هذه البيانات ومراجعتها بعناية.

تأشيرة المملكة العربية السعودية

انواع التأشيرات في السعودية

ويوجد عدة تأشيرات متنوعة ومختلفة في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

تأشيرة المرور: تسمح للزوار المرور بالمملكة لفترة قصيرة حيث تتوفر بمدد مختلفة تصل إلى 96 ساعة.

- تأشيرة الزيارة الشخصية: تمكن زوار المملكة الذين لديهم أهداف تجارية أو عائلية من طلب الزيارة لأغراض شخصية.

- تأشيرة العلاج: تتيح للمرضى فرصة الحصول على العلاج في المملكة.

- تأشيرة العمرة: تمكن الزوار من أداء مناسك العمرة بترتيب مسبق وبطريقة ميسرة.

تأشيرة الزيارات التجارية: تُسهّل زيارة الشركات والمؤسسات للقاء الشركاء التجاريين في المملكة.



- تأشيرة الإقامة: تُمكّن المقيمين من دخول المملكة والإقامة بها لفترات محددة.

تأشيرة السعودية



- تأشيرة زيارة العمل: تُسهّل زيارة المتخصصين للمملكة بهدف العمل والتعاون الفني.

- تأشيرات الحج: تمكن الزوار من أداء مناسك الحج بترتيب مسبق وبطريقة ميسرة.

وكانت قد بدأت وزارة الخارجية السعودية، خلال العام الماضي باستبدال لاصق التأشيرة بالتأشيرة الإلكترونية، والتي تسمح بقراءة البيانات من خلال الـ QR، لـ 65 دولة حول العالم من بينها مصر.

أقرا أيضًا: