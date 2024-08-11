إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب.. تعرّف على الخطوات الآن

إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب، تعد من أهم الخدمات التي زاد الإقبال عنها في الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر من تصدرها قوائم محركات البحث.

وتوفّر وزارة الخارجية السعودية عبر منصة إنجاز، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

ومن خلال إتباع مجموعة من الخطوات يمكن إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب، للتحقيق من حالة التأشيرات على النحو التالي:

الدخول للموقع الالكتروني وهي منصة التأشيرات من هنـــا

اختيار خانة الاستعلام عن التأشيرة باستخدام رقم الطلب.

كتابة رقم طلب التأشيرة ورقم جواز السفر.

تدوين رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على خانة الإستعلام.

ستظهر جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

استعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

الدخول للمنصة الإلكترونية وزارة الخارجية السعودية من هنـــا.

الدخول لصفحة تأشيرات إنجاز.

يتم إدخال البيانات الخاصة برقم الجواز.

إدخال طلب الاستعلام صحيحة.

كتابة الرمز المائي بدقة.

يتم الضغط على خانة استعلام لعرض المعلومات الخاصة بالتأشيرة. بالموافقة أو بالرفض.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية 2024

هناك عدد من الشروط التي يجب توفرها للحصول على تأشيرة السعودية، حيث يتوقف الموافقة على الطلب على استيفاء هذه الشروط، والتي تشمل:

يجب تقديم جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل الوصول إلى السعودية.

يجب دفع جميع الرسوم المطلوبة لكل فرد سيتم استخراج التأشيرة له.

تقديم صور من جميع المستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة.

يجب أن يكون داخل جواز السفر صفحتين خاليتين على الأقل.

ما هي منصة إنجاز السعودية؟

يذكر أن منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز واحدة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخارجية السعودية انطلاقًا من تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق طفرة تقنية وتحويل الخدمات الروتينية المعتادة إلى خدمات إلكترونية متميزة، فهذه المنصة تخدم كافة المواطنين والمقيمين في المملكة سواء كانوا أفراد أو قطاعات ومؤسسات، فأصبح بإمكان الجميع الحصول على التأشيرات وسداد الرسوم، وإنجاز العديد من الخدمات بكل سهولة ويسر بفضل هذه المنصة المميزة التي سنطلع على كافة خدماتها في هذا المقال فتابعوا معنا.

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