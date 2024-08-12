استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز.. اتبع الخطوات

استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز.. يبحث الراغبين في السفر للخارج عن تأشيرة زيارة برقم الجواز لهذا العام 2024، وفي هذا الإطار منحت منصة وزارة الخارجية السعودية، خدمة سهلة من أجل الاستعلام عن حالة طلبات التأشيرة، حتي يستطيع المسافرون معرفة ما إذا تم قبول أو رفض طلباتهم.



استعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز

في ذات السياق، ينشر موقع الموجز، عدد من الخطوات للاستعلام عن زيارة برقم الجواز للسعودية 2024، وهناك المعلومات الإضافية.

يسمح بالزيارة للمواطنين والراغبين في السفر من خلال جواز السفر رقم 1445 عبر التأشيرة الإلكترونية، منصة وزارة الخارجية السعودية لتسهيل إجراءات التسجيل بالمملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن تأشيرة الزيادة برقم الجواز 2024

الاستعلام عن تأشيرة الزيادة برقم الجواز 2024.. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية هنــــــــــــــــــــــا .

الاستعلام عن تأشيرة الزيادة برقم الجواز 2024.. الضغط على كلمة البحث.

الاستعلام عن تأشيرة الزيادة برقم الجواز 2024.. إدخال رقم طلب تأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة الزيادة برقم الجواز 2024.. تعبئة كافة البيانات المتعلقة بالتأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة الزيادة برقم الجواز 2024.. إدخال رقم الجواز في المكان المخصص له.

الاستعلام عن تأشيرة الزيادة برقم الجواز 2024.. مع استمرار الضغط على كلمة استعلام.

الاستعلام عن تأشيرة الزيادة برقم الجواز 2024.. ثم يظهر كل البيانات الخاصة بالتأشيرة لك.

خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة برقم الجواز 2024

يجب تجهيز جواز سفر ساري المفعول.

يجب أن يكون المسافر قد حصل على كافة التطعيمات الصحية.

مع تقديم التقارير الصحية، التي تفيد بالحصول على أي من الأمراض المعدية.

كما ينبغي أن يكون سبب الزيارة عائلي، أو زيارة عمل مع الحصول على موافقة الكفيل للحصول على طلب الزيارة.

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