أعرف موعد حفل ويجز في مهرجان العلمين وما هي شروط حفله؟

يستعد نجم الراب المصري ويجز لإشعال حماس الجمهور في حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية ، ومن المتوقع أن يقدم باقة من ألمع اغانية التي يتفاعل معها الجمهور.

موعد حفل ويجز في العلمين

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة القادم على مسرح يو أرينا وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته في المهرجان العام الماضي وتحقيقه نجاحًا كبيرًا وقتها.

وسوف يقوم بغناء مجموعه من أغنياته التي يحبها الجمهور أبرزهم البخت، أميرة، كيفي كده، دورك جي"، وغيرها من الأغاني.

حفل ويجز في العلمين



شروط حفل ويجز في مهرجان العلمين



ووضعت الشركة المنظمة للحفل عدد من الشروط والتعليمات للحضور وجاءت كالآتي:

- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات.

- غير مسموح بالدخول أو الخروج.

- لا يوجد استبدال أو استرجاع التذكرة.

- لن يسمح دخول الحفل بعد غلق الأبواب.

آخر حفلات ويجز

وفى وقت لاحق، أحيا مغني الراب المصري ويجز حفلا ضخما في ستاد بنينا الدولي ضمن فعاليات مهرجان بنغازي في دورته الأولي.

وجاء حفل ويجز ضمن خمس حفلات مختلفة قدمت لعدد من مطربي الراب العالميين، بينما كانت المفاجأة هي ظهور مغني الراب المصري ويجز بالجلابية الصعيدي المصرية ، إضافة الي ارتدائه الشال الفلسطيني دعما للقضية الفلسطينية.

وقدم ويجز عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة منها "البخت، بفتنا تعاشر المظابيط" وغيرها من الأغاني الشهيرة، بينما قام صديقه الرابر الشهير جراند توتو بالصعود الي خشبة المسرح والغناء معه آخر أغنية، ليقوم الأخير ببدء حفله بعد إنهاء ويجز حفلته.



جدول الحفلات وبرنامج مهرجان العلمين 2024

وكانت إدارة مهرجان العلمين 2024، أعلنت عن افتتاح المهرجان في دورته الثانية هذا العام في 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 30 أغسطس بحفل غنائي كل أسبوع.

وافتتح المهرجان الكينج محمد منير مهرجان العلمين 2024، يوم 12 يوليو، بحضور جماهيري كبير، وأحيا الفنان كاظم الساهر حفلا فنيا، يوم 18 يوليو، وقدم النجم تامر حسني حفلا غنائياً يوم 26 يوليو، ومن المقرر أن يحيي الفنان رامي جمال حفلا غنائيًا يوم 2 أغسطس.

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