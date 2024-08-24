النشرة الفنية لـ" الموجز"  .. أشرف زكي يحذر البلوجرز وتووليت يشعل العلمين وحماقي يتألق في الرياض وشاكوش ورحيم يثيران الجدل بتصريحاتهم

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأحداث والتصريحات المثيرة التي تصدرت عناوين الأخبار وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، من تصريحات جريئة لمطربي المهرجانات، إلى حفلات غنائية ضخمة شارك فيها نجوم الموسيقى العربية، وصولاً إلى الجدل الذي أحدثته مواقف وتصريحات بعض الفنانين.

هذه النشرة الفنية الذي يرصدها " الموجز " تسلط الضوء على أبرز تلك الأحداث، وتستعرض أهم ما جرى في الساحة الفنية مؤخراً.



الفنانة سميحة أيوب تبرئ نفسها من الطبيب المزيف

أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب أنها لا تعرف الطبيب المزيف محمود رجب البحراوي، المعروف إعلاميًا بـ "طبيب الغربية"، الذي تم القبض عليه اليوم الجمعة 23 أغسطس. جاء هذا التصريح بعد انتشار صورة لها بجانبه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

سميحة أيوب

أوضحت أيوب في تصريحاتها أن التقاط الصور مع الجمهور هو واجب فني لا يمكنها رفضه، مشيرة إلى أنها تحرص دائمًا على عدم إحراج أحد من محبيها.

حسن شاكوش يثير الجدل بتصريحات جريئة

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضيفًا على بودكاست "بالمـايك والقلم"، حيث أطلق عدة تصريحات أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من بين هذه التصريحات، أبدى شاكوش قناعته بأن الناس يحترمون الأغنياء فقط، قائلاً: "اختار أكون غني، لأن طول ما معاك فلوس الناس بتقولك يا سعادة الباشا".

حسن شاكوش

حفل غنائي ضخم لتووليت وفرقة كايروكي في العلمين

شهدت مدينة العلمين مساء اليوم الجمعة 23 أغسطس حفلًا غنائيًا ضخمًا أحيته فرقة كايروكي بمشاركة مطرب الراب تووليت، ضمن فعاليات مهرجان العلمين. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني ألبوم تووليت الأخير، وخاصة أغنية «حبيبي ليه» التي أصبحت من أكثر الأغاني شعبية في الوقت الحالي.

أصالة نصري تعبّر عن حبها وامتنانها للمملكة العربية السعودية

عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن عميق امتنانها وحبها للشعب السعودي، مؤكدة أنها تعتبر المملكة العربية السعودية وطنها الثاني.

أوضحت أصالة في منشور على إنستجرام أنها عاشت فترة طويلة من حياتها بين السعوديين، وأنها لم ترَ كرمًا مثل كرمهم.

أصالة

فنانون مصريون يتضامنون مع أطفال غزة بحفلات غنائية

أعلن مجموعة من الفنانين المصريين عن استعدادهم لإقامة حفلات غنائية خاصة لأطفال غزة النازحين.

ومن بين المطربين الذين وافقوا على المشاركة هاني عادل وهيثم سعيد وأدهم سليمان ومحمد محسن.

جاءت هذه المبادرة بعد انتشار منشور على "فيس بوك" يبحث عن فنانين يرغبون في تقديم عروض فنية للأطفال الذين فروا من ويلات الحرب.

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة على إنستجرام

عادت الفنانة هيفاء وهبي لتخطف الأنظار مجددًا بعد نشر مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة عبر حسابها على إنستجرام.

تفاعلت المتابعون بشكل كبير مع الصور التي أظهرت هيفاء بإطلالة أنيقة بفستان أحمر بنقشات سوداء.

هيفاء وهبي

محمد حماقي يشعل الأجواء في حفل الرياض

أشعل النجم محمد حماقي الأجواء في الرياض مساء الخميس، حيث أحيى حفلاً رائعًا قدم فيه أغاني ألبومه الجديد "هو الأساس"، ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني حماقي المميزة التي أمتع بها الحضور.

محمد حماقي

نقيب المهن التمثيلية يحذر البلوجرز والتيك توكرز

شدد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحكم العمل في مجال التمثيل داخل مصر.

وأكد زكي أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول تجاوز هذه الضوابط.

أشرف زكي

محمد رحيم يثير الجدل بمقطع فيديو لطفل روسي يغني "الوتر الحساس"

أثار الملحن محمد رحيم جدلاً واسعاً بعد نشره مقطع فيديو لطفل روسي يغني أغنية "الوتر الحساس" للمطربة شيرين عبد الوهاب.

بينما احتفل رحيم بوصول ألحانه إلى جمهور جديد حول العالم، واجه هجومًا وانتقادات من بعض المتابعين.

محمد رحيم

حمزة نمرة يكشف جوانب من حياته الشخصية

كشف المطرب حمزة نمرة عن جوانب مهمة من حياته الشخصية والعائلية، مشيرًا إلى أن زوجته وأسرته هم الأقرب إلى قلبه. أوضح نمرة أن طبيعته الانطوائية تجعله يفضل الابتعاد عن التجمعات الاجتماعية، مؤكدًا أنه لا يحمل الكراهية أو الضغينة تجاه أي شخص.

حمزة نمرة

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