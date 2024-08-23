تووليت يشعل حماس جمهور مهرجان العلمين بمشاركة فرقة كايروكي في حفل غنائي مميز

افتتح مطرب الراب تووليت، مساء اليوم الجمعة 23 أغسطس، حفله الغنائي بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بمشاركة فرقة كايروكي ، الذي رصدها موقع " الموجز ".

الحفل كان مليئاً بالطاقة والحماس، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغاني التي قدمها تووليت، وخاصة أغنيته الشهيرة «حبيبي ليه» التي لاقت نجاحاً واسعاً في الفترة الأخيرة.

تفاعل كبير من الجمهور

شهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي احتشد أمام المسرح للاستمتاع بأداء تووليت وفرقة كايروكي.

صعد تووليت إلى المسرح على أنغام أغاني ألبومه الأخير، الذي يتضمن 8 أغنيات، وقد بدا واضحاً حماس الجمهور وتجاوبه مع كل أغنية، وخاصة عند غناء «حبيبي ليه» التي أصبحت واحدة من أكثر الأغاني شعبية في الوقت الحالي.

ازدحام أمام مقر الحفل

شهدت مدينة العلمين الجديدة زحاماً كبيراً من جمهور حفل كايروكي وتووليت، حيث بدأ الجمهور في التوافد إلى موقع الحفل قبل ساعات من بدايته.

وقد تسبب العدد الكبير من الحضور في ازدحام مروري أمام مقر الفعالية، مما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل.

التجهيزات وأسعار التذاكر

استعدت فرقة كايروكي، بقيادة المطرب أمير عيد، لإحياء هذا الحفل المميز بالتعاون مع تووليت، وهو ما جعل الجمهور ينتظر بفارغ الصبر هذه الفعالية.

وقد أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن توافر تذاكر الحفل بأسعار تتفاوت بين 500 جنيه مصري للفئة العادية و80 ألف جنيه مصري للفئة المميزة، مما أتاح للجميع فرصة الحضور والاستمتاع بهذا الحدث الغنائي الكبير.

نشاط فني مكثف لفرقة كايروكي

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية التي تشهدها فرقة كايروكي في الفترة الأخيرة، حيث تستعد الفرقة لإحياء حفل غنائي كبير في تونس يوم 3 يوليو المقبل ضمن فعاليات مهرجان دڤة الدولي.

وتعكس هذه الفعاليات النشاط الفني المكثف الذي تعيشه الفرقة بقيادة أمير عيد، والذي يواصل جذب الجماهير في كل مكان.

ألبوم تووليت الجديد

في الوقت نفسه، أصدر مطرب الراب تووليت ألبومه الجديد بعنوان «كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي»، والذي يتضمن 8 أغنيات متنوعة.

وقد تميزت أغاني الألبوم بمزيج من موسيقى التسعينيات التي تجمع بين إيقاعات البوب والهيب هوب، مما أضفى عليها طابعاً مميزاً يجذب مستمعي هذه الأنواع الموسيقية. ومن أبرز الأغاني في الألبوم «حبيبي ليه»، التي أطلقت مع فيديو كليب مصور، ولاقت نجاحاً كبيراً فور صدورها.

تووليت

بداية مسيرة تووليت وتوقعات الجمهور

بدأ تووليت مسيرته الفنية في عام 2023 بألبومه الأول «مجهول»، الذي تضمن 5 أغنيات، ثم تبعه في عام 2024 بإصدار ألبوم «طيش شباب» الذي يضم 10 أغنيات.

ومع ازدياد شعبيته، بدأت التساؤلات حول هويته الحقيقية، حيث يعتقد البعض أنه قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، مستندين في ذلك إلى كلمات معينة في أغنية Bulletproof من ألبوم "بلاسيبو".

وفي المقابل، يعتقد آخرون أنه قد يكون مغني الراب خفاجي، نظراً للتشابه الكبير في الأصوات بينهما.

ختام الحفل والتفاعل مع الجمهور

اختتم تووليت وفرقة كايروكي الحفل بأداء مشترك لعدد من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور، وسط أجواء من الفرح والتفاعل الكبير. ومع ختام الحفل، وعد تووليت جمهوره بالمزيد من الأغاني والمفاجآت في الفترة المقبلة، مؤكداً استمراره في تقديم كل ما هو جديد ومميز في عالم الراب والموسيقى.

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