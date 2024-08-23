أمير عيد يدعم توليت قبل حفل العلمين الجديدة المرتقب لجمهور الساحل الشمالي

قبل ساعات من انطلاق حفل موسيقي مرتقب في مدينة العلمين الجديدة، قدم الفنان أمير عبيد ، نجم فرقة كايروكي، دعمه الكبير لمطرب الراب الشاب توليت ، يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، الذي يواصل جذب الأنظار بفعالياته الفنية المتميزة التي تضم أشهر الفنانين والموسيقيين ، يرصدها موقع " الموجز" .

جمهور توليت ينتظر هذا الحدث بفارغ الصبر، خاصة بعد أن أثبت الفنان الشاب حضوره القوي في الساحة الموسيقية بأسلوبه الفريد.

أمير عيد يشيد بتوليت ويؤكد دعمه

لم يكن مفاجئًا لجمهور كايروكي أن يروا أمير عيد يدعم مواهب جديدة في عالم الموسيقى، حيث قام بإعادة نشر تدوينة كتبها توليت عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

في هذه التدوينة، أعرب توليت عن دهشته وحماسه لإحياء حفل أمام الآلاف، قائلاً: "مش مصدق إن الأغاني اللي كنت قاعد بعملها في أوضة نومي هلعبها يوم 23 الجي قدام الألاف، مستنيكم ومتحمس جداً جداً". بدوره، علق أمير عيد على التدوينة بكلمات مليئة بالتشجيع والدعم، حيث وصف توليت بأنه "فنان جامد ويستحق كل خير"، مؤكدًا على موهبته ومشيدًا بما يقدمه من موسيقى جديدة ومبتكرة.

أمير عيد

دور مهرجان العلمين في تسليط الضوء على المواهب الشابة



مهرجان العلمين الجديدة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يأتي ضمن إطار استراتيجيتها لإطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى في مصر، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة. المدينة التي تعد إحدى أهم المشاريع القومية في الساحل الشمالي الغربي، تسعى من خلال المهرجان إلى الترويج للسياحة وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية متكاملة. ولا يقتصر دور المهرجان على الأنشطة الترفيهية فقط، بل يمتد ليشمل الترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها المدينة والمنطقة المحيطة بها، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين والمصطافين على حد سواء.

رحلة توليت في عالم الموسيقى وإثارة الجدل

منذ الإعلان عن مشاركة توليت في مهرجان العلمين الجديدة، بدأ الاهتمام يزداد حول هذا الفنان الشاب الذي ظهر على الساحة الموسيقية منذ بضعة أشهر فقط.

ورغم ظهوره القصير، إلا أن توليت تمكن من جذب اهتمام واسع بفضل نوعية أغانيه المميزة وأسلوبه الفريد الذي يختلف عن السائد في الساحة الفنية.

يُعرف توليت بغنائه أغاني الراب التي تتناول مواضيع شبابية مختلفة، والتي تجمع بين العاطفة والنقد الاجتماعي. لكن ما أثار الجدل حقًا هو ظهوره الدائم مرتديًا قناعًا يخفي ملامح وجهه، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن هويته الحقيقية. هذا الغموض حول شخصيته زاد من شعبيته، وجعل حضوره متصدراً لمحركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

توقعات لليلة موسيقية فريدة في العلمين

مع اقتراب موعد الحفل، تزداد التوقعات حول الأداء الذي سيقدمه توليت على مسرح "يو أرينا" في العلمين الجديدة.

هذا الحفل المنتظر، الذي يشارك فيه فريق كايروكي أيضًا، يُتوقع أن يكون من أكبر الأحداث الموسيقية في الدورة الثانية من المهرجان ، والجمهور خاصة من فئة الشباب، ينتظر بفارغ الصبر لسماع توليت يؤدي أغانيه الشهيرة مثل "حبيبي ليه"، "أعيش وحيد"، و"ما تيجي أعدي عليكي".

ورغم الشعبية الكبيرة التي حققتها هذه الأغاني، إلا أن توليت لا يزال يحافظ على سرية هويته، مما جعل جمهور الراب يتكهن ويطرح أسماء محتملة مثل مهاب، زياد ظاظا، وحسن أبو الروس.

مهرجان العلمين الجديدة يضم أكثر من مجرد فعاليات موسيقية

بالإضافة إلى العروض الموسيقية، يسعى مهرجان العلمين الجديدة إلى تقديم تجربة شاملة للمشاركين والزوار.

يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الرحلات الترفيهية للطلبة وذوي الإعاقة، وكذلك دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين الشباب.

كما يهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي بأهمية التنمية البشرية وبناء الإنسان، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

هذه الجهود تجعل من مهرجان العلمين الجديدة أكثر من مجرد حدث فني، بل مبادرة وطنية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة الساحل الشمالي.

بين الدعم الذي يقدمه أمير عيد لتوليت، والاهتمام الجماهيري الكبير بهذا الحفل، من المتوقع أن يكون حفل العلمين الجديدة أحد أبرز الأحداث الموسيقية لهذا الصيف.

ومع استمرار مهرجان العلمين الجديدة في تقديم فعالياته المتميزة، يظل الجمهور متشوقًا لما سيقدمه الفنانون المشاركون، وسط أجواء ساحرة تمتاز بها مدينة العلمين الجديدة.

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