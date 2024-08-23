نقيب المهن التمثيلية يحذر من تجاوزات البلوجرز والتيك توكرز ويضع حدودًا للعمل التمثيلي

شدد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم العمل في مجال التمثيل داخل مصر.

وفي تصريحاته الأخيرة، حذر زكي بشدة البلوجرز والتيك توكرز الذين يسعون لدخول عالم التمثيل دون الحصول على الموافقات الرسمية من النقابة.

وأكد أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول تجاوز هذه الضوابط، مشيرًا إلى أن العمل في هذا المجال يتطلب احترامًا للقواعد والمعايير المهنية التي وضعتها النقابة لحماية المهنة والعاملين بها.

غرامات مالية قد تصل إلى مليون جنيه

وفي إطار التزام النقابة بتطبيق القوانين، أوضح الدكتور أشرف زكي في تصريحات صحفية رصدها “ الموجز” أن النقابة ستقوم بفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

وأشار إلى أن هذه الغرامات قد تصل إلى مليون جنيه في حالة عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة. ولفت إلى أن النقابة قد أصدرت بالفعل غرامة مضاعفة على أحد الأشخاص المعروفين باسم "كزبرة"، إلا أنه فضل عدم الكشف عن قيمة الغرامة أو تفاصيلها، مؤكدًا أن الهدف من هذه العقوبات هو ردع أي محاولات للالتفاف على القوانين والتصدي لأي تجاوزات تمس مهنة التمثيل.

أشرف زكي

الرد على انتقادات مدحت تيخا

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها الفنان مدحت تيخا للنقابة بسبب استضافة أحد مشاهير التيك توك، أوضح الدكتور أشرف زكي أن هناك سوء فهم يتعلق بالموضوع.

وأكد زكي أن استضافة أي شخص لا تعني منحه تصريحًا للعمل في مجال التمثيل. وأشار إلى أن النقابة ترحب بالزوار في إطار دعمها للأنشطة الثقافية والفنية، ولكن الحصول على تصريح للعمل يتطلب المرور بإجراءات رسمية دقيقة تضمن التزام جميع العاملين بالمعايير المهنية.

هجوم مدحت تيخا على النقابة وتصريحات قوية

وكان الفنان مدحت تيخا قد شن هجومًا حادًا على نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث عبر عن استيائه من استضافة النقابة لأحد مشاهير التيك توك، والذي وصفه بـ"قليل الأدب" بسبب محتواه الذي اعتبره تيخا غير لائق ومليء بالإيحاءات الجنسية.

وكتب تيخا: "إزاي النقابة تستضيف تيك توكر وكل فيديوهاته إيحاءات جنسية وقلة أدب، وكمان يعمل مسلسل واتوافق عليه؟!"

وأضاف تيخا بسخرية: "إحنا اتعلمنا في معاهد الفنون المسرحية ليه بقا وتعب ومشاريع وسهر، عشان النقابة تحتفل بشخص زي دا ويصوروه كمان وهو داخل مسرح النقابة؟"

احتفالات وتكريمات تليق بالإنجازات الفنية

على صعيد آخر، أقام مجلس إدارة نادي نقابة المهن التمثيلية احتفالية خاصة لتكريم الدكتور أشرف زكي نقيب فناني مصر بمناسبة تكريمه في مهرجان جرش الدولي بالأردن. وجاء هذا التكريم تقديرًا لدوره البارز في دعم الفن والفنانين على مدار سنوات طويلة.

كما شهدت الاحتفالية تكريم أبطال العرض المسرحي "فريدة" الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في مهرجاني الزرقا وجرش الدوليين.

وتضمن التكريم منح جائزة أفضل ممثلة للفنانة القديرة عايدة فهمي، وجائزة الإخراج الأولى للمخرج المتميز أكرم مصطفى، وجائزة أفضل سينوغرافيا للمهندس عمرو عبد الله.

ولم يغفل الحفل عن تكريم الفنان والمخرج عادل حسان، مدير عام فرقة الطليعة، وذلك تقديرًا لإنتاجه المتميز للعروض المسرحية المشرفة، بما في ذلك مونودراما "فريدة" التي حصدت العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية.

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