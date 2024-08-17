جميلة عزيز لـ الموجز| بشكر دكتور أشرف زكي على وقفته جنبي

تصدر إسم الفنانة جميلة عزيز محركات البحث في جوجل الأيام الماضية بعد ما ظهرت في أحدي البرامج وتحدثت عن إصابتها بمرض السرطان للمرة الثانية ، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

تواصلت جريدة الموجز مع الفنانة جميلة عزيز للكشف عن كواليس إصابتها بالسرطان وعدم ظهورها فنياً منذ سنوات وقالت: في البداية انا بطلب من الجمهور اللي بيحبني يدعيلي من قلبه لأنها فترة صعبه عليا ، مؤكدة أنها صابرة ومحتسبة مرضها بقوله تعالي"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".

جميلة عزيز



وعن مرضها قالت جميلة عزيز : كنت بعمل فحوصات طبية عادية عشان اطمن على صحتي فوجئت بأن مرض السرطان اللعين عاد لي مرة أخري ، كنت مصدومه في الأول عندما تلقيت الخبر من الطبيب المعالج.

وجهت عزيز رسالة شكر لجمهورها ولـ نقيب المهن التمثيلية قائلة: انا بشكر الدكتور والفنان والإنسان أشرف زكي على وقفته جنبي وسؤاله عني كمان بشكر الفنان محمد صبحي مسبنيش وكل يوم بيكلمني يطمن عليا ، ومقدرش انسي جمهوري بشكر كل جمهوري اللي دعمني ووقف جنبي وفضل يدعيلي.



هل اعتزلت جميلة عزيز الفن ؟

كما أوضحت جميلة عزيز في أحدي اللقاءات التلفزيونية السابقة حقيقة اعتزالها الفن معلقة: أنا لن اعتزل الفن بس حتي وقتنا هذا لم يأت لي دور مناسب ، ولا امانع اطلاقا اي دور يعرض عليا بشرط يكون الدور مناسب لحجابي وهادف وليه معني.

جميلة عزيز

وعن مسلسلات رمضان 2024 قالت: لم أهتم ابدا بمشاهدة مسلسلات رمضان 2024 ، حتي مسلسل "جعفر العمدة" الذي تصدر التريند وقت عرضه ، ولكني أهتم بمشاهدة الأعمال القديمة مثل "ليالي الحلمية".

ما هي وظيفة جميلة عزيز ؟

كشفت عزيزة جميل عن وظيفتها التي تعمل بها في الوقت الحالي وهي مدرسة لغة فرنسية في مدرسة فرنسية ، وأنها حاصلة على ماجستير في الأدب الفرنسي ، وأنها تعمل في هذه الوظيفة حتي تجد فرصة بالعودة الفنية من جديد.

أعمال شاركت فيها عزيزة جميل وتركت بصمة لدي المشاهد أبرزهم مسلسل العطار والسبع بنات ، محمود المصري ، أحلام في البوابة ، يوميات ونيس شرف فتح الباب ، ملكة في المنفي ، بالشمع الأحمر ، حرب الجواسيس ، الشارع اللي ورانا ، تفاحة آدم ، الشك ، الداعية ،باب الخلق ، وغيرهم.



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