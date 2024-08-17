في ذكرى ميلاده.. خلافات حسين كمال مع عبد الناصر وعبد الحليم حافظ

في ذكرى ميلاد الفنان المصري الكبير حسين كمال، لا بد من استعادة ذكراه وإلقاء الضوء على حياته الفنية والشخصية، والتي كانت مليئة بالأحداث المثيرة والقرارات الجريئة ومن أبرز هذه الأحداث، الخلافات التي نشبت بينه وبين رموز في تاريخ مصر، مثل الرئيس جمال عبد الناصر والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، يرصد لكم الموجز التفاصيل الكاملة.

الخلاف مع الرئيس جمال عبد الناصر والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ



تزامن صعود نجم حسين كمال مع عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث كان الفن المصري يعيش حالة من التوجه نحو الفن الوطني والواقعي وعلى الرغم من أن حسين كمال قدم العديد من الأغاني الوطنية التي أثنت على الثورة، إلا أنه كان يرى أن هناك قيودًا على الحريات الفنية في تلك الفترة.

الفنان حسين كمال

أدى هذا الاختلاف في الرؤى إلى نشوب خلاف بين حسين كمال والنظام، حيث تعرض للعديد من المضايقات والمنع من الغناء في بعض المناسبات الرسمية. كما تم اتهامه بالترويج للأفكار المعارضة، مما أدى إلى تقييده فنياً لفترة من الزمن.

الخلاف مع عبد الحليم حافظ

كانت العلاقة بين حسين كمال والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ متوترة، حيث كان كل منهما يمثل اتجاهًا مختلفًا في الغناء المصري فحسين كمال كان يميل إلى الغناء العصامي والواقعي، بينما كان عبد الحليم حافظ يمثل الغناء الرومانسي والشعبي.

زادت حدة الخلاف بينهما بعد أن انتقد حسين كمال بعض أغاني عبد الحليم حافظ، واصفًا إياها بأنها لا تعبر عن الواقع المصري رد عبد الحليم حافظ على هذه الانتقادات، مما أدى إلى تصعيد الخلاف بينهما.

حسين كمال

الاعتداء على حسين كمال

تزامنًا مع هذه الخلافات، تعرض حسين كمال لمحاولة اعتداء جسدي، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب في أحد شوارع القاهرة ولم يتم الكشف عن هوية المعتدين، ولكن هناك من يرجح أن يكون هذا الاعتداء مرتبطًا بمواقفه السياسية والفنية.

الفنان حسين منال

من هو الفنان حسين كمال ؟

- ولد حسين كمال يوم 17 أغسطس 1934.

- كان يذهب مع عائلته الي دار السينما وهي صغير حتي أصبحت ميوله فنية.

- ثم بعد ذلك كانت اهتماماته أكثر بالموسيقى والسينما.

- والده أجبره على دراسه التجارة وهو كان يريد أن يدرس السينما .

- وبعدما حصل كمال على دبلوم الصناعه من مدرسة الفرير الفرنسية سافر إلي باريس وهناك حصل شهادة الإخراج من المعهد العالي للسينما عام 1954.

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