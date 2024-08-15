التحديات والعقبات.. قصة صراع هدى سلطان مع شقيقها محمد فوزي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان، التي تعتبر إحدى أيقونات الفن المصري، فقد تركت بصمة مميزة في أعمالها الفنية، وتعد واحدة من أبرز النجمات اللاتي أبدعن في تجسيد دور الأم على الشاشة، لتصبح حالة فنية متكاملة نادراً ما تتكرر في الوسط الفني، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات و المحطات في حياتها.

نشأة هدى سلطان

ولدت هدى سلطان في عام 1925 في قرية كفر أبو جندي بمحافظة الغربية، وكان اسمها الحقيقي بهيجة حبس عبد العال، منذ طفولتها، كانت مولعة بالفن، ورغم معارضة شقيقها محمد فوزي، الذي كان له تأثير كبير في المجال الفني، أصرت هدى على تحقيق حلمها، ولكنها أصرت على ذلك، فقرر مقاطعتها بل ورفض الإعتراف بأن له أخت تدعى هدى سلطان، وهدد من يتعامل معها بالضرب بالرصاص وهددها هى بالقتل، وذلك بسبب خوفه عليها، وبعد عدة سنوات علمت هدي بمرض أخيها فقررت أن تتواجد بجانبه، وعلى الفور تواصلت مع زوجته مديحة يسرى واقترحت عليها المجىء لمنزل أخيها فرحبت مديحة وعلى الفور ذهبت هدى وقد انتابها القلق والخوف من ردة فعله ولكنه بمجرد أن رآها فتح ذراعيه واحتضنها وبعد ذلك قدم لها عدة أغاني منها: "لامونى، وضاربين الودع" كما أنتج لها فيلم سينمائي، كما تحدثت عن معارضته لعملها بالفن، وقالت في تصريحات تلفزيونية سابقة لها:"معارضة فوزي لاشتغالي بالفن كانت خوف عليا، الفنان زمان مكانش له المكانة والتقدير زي دلوقتي، النهاردة الفنان لا يقل عن وزير أو سفير، لما بيسافر برة مصر بيكون سفير لبلده وتصرفاته لازم تكون محسوبة".



بداية هدى سلطان

بدأت هدى سلطان حياتها الفنية بشكل غير متوقع، حيث دخلت عالم التمثيل بالصدفة، المخرج نيازي مصطفى أعلن عن حاجته لمطربة ممثلة للعمل في فيلم "ست الحسن"، فتم اختيار هدى سلطان، ما شكل بداية مشوارها الفني، وقد تعرضت لمواقف صعبة أثناء تصوير أعمالها، خصوصاً خلال شهر رمضان، واحدة من تلك المواقف التي أثارت الكثير من الجدل حدثت أثناء تصوير فيلم "حميدو" أمام الفنان الكبير زكي رستم. في أحد المشاهد، كان يتعين على زكي رستم أن يصفع هدى سلطان على وجهها، لكن الحادث وقع في نهار رمضان، عند تلقيها الصفعة فقدت هدى سلطان الوعي وسقطت على الأرض، مما أصاب الجميع في الاستوديو بالذهول، حاول فريق العمل إفاقتها، لكن دون جدوى، مما استدعى حضور الإسعاف، زكي رستم أصابته الصدمة، وشعر بالخوف من أن يكون قد ألحق الضرر بزميلته، بعد أكثر من ساعة من محاولات الإنعاش، استعادت هدى سلطان وعيها وأوضحت أن التعب من الصيام كان السبب في ما حدث. حاول زكي رستم إقناعها بالإفطار لتتمكن من تحمل الصفعة، لكنه اضطر إلى إعادة المشهد بعد الإفطار.





زيجات وأعمال هدى سلطان

تزوجت هدى سلطان عدة مرات، بدءًا من محمد نجيب، ثم المنتج فؤاد الجزايرلي، فؤاد الأطرش، وأخيرًا فريد شوقي الذي شكلت معه ثنائية سينمائياً ناجحاً وقدمت معه أكثر من 20 فيلمًا بارزًا، منهم:"إمرأة في الطريق، جعلوني مجرماً، كهرمان، فتوات الحسينية، وداعًا بونابرت، الإختيار، عودة الابن الضال، السكرية شئ في صدري، سر إمرأة"، كما تركت بصمتها في الدراما من خلال مسلسلات مثل "ليالي الحلمية" و"زينب والعرش"، وغيرها.

وفاة هدى سلطان

وتوفيت هدى سلطان في 5 يونيو 2006 بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد حوالي 50 يومًا من وفاة ابنتها مها فريد شوقي، تركت خلفها إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة ملهمة تظل خالدة في ذاكرة الجمهور.

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