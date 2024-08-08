أبو بكر عزت ملك الكوميديا الذي أخفى رومانسيته.. أبرز اللقطات من حياته

في ذكرى ميلاد الفنان القدير أبو بكر عزت، نسترجع تفاصيل حياة فنان استطاع أن يمزج بين الكوميديا والرومانسية، ليترك بصمة خالدة في قلوب محبيه ، رغم تألقه في الأدوار الكوميدية، فإن حياته الشخصية كانت مليئة بالرومانسية، وهو الجانب الذي لم يظهر كثيرًا على الشاشة.

أبو بكر عزت بين الكوميديا والدراما

أبرز ما يُذكر للفنان أبو بكر عزت هو تنوع أدواره، فقد تألق في الأفلام الكوميدية، لكن دوره في فيلم "المرأة والساطور" كان استثنائيًا.

وصرحت الفنانة نبيلة عبيد بأنه كان مناسبًا جدًا للدور الذي يبتعد عن الكوميديا، وتنبأت له بالفوز بجائزة عن أدائه المتميز، مؤكدة أن دوره تطلب منه تركيزًا شديدًا وتقمصًا كاملاً للشخصية التي كانت بعيدة تمامًا عن أدواره السابقة.

تحديات الأداء وتقمص الشخصيات

أوضح أبو بكر عزت براعته في الأداء عندما واجه تحديات صعبة في تمثيل شخصية الحرامي النصاب في "المرأة والساطور".

تطلبت الشخصية منه تركيزًا شديدًا وجهدًا كبيرًا، خاصة في المشاهد المعقدة مثل مشهد القتل الذي كان من أصعب المشاهد في مسيرته الفنية.

وذكرت نبيلة عبيد أن الفيلم تطلب منه جهدًا عصبيًا وعضليًا كبيرًا، وهو ما أظهر مهاراته كممثل متمكن.

الرومانسية في حياة أبو بكر عزت

لم يكن أبو بكر عزت معروفًا بأداء الأدوار الرومانسية على الشاشة، لكن حياته الشخصية كانت حافلة بها.

في يوم ذكرى زواجه من الكاتبة كوثر هيكل، كان يخطط للاحتفال ويشعر بسعادة غامرة، قائلاً إنه يشعر وكأنه عريس. ولكن القدر لم يمهله فرصة للاحتفال، حيث أصيب بوعكة صحية مفاجئة.

اللحظات الأخيرة في حياة أبو بكر عزت

قبل وفاته بيومين، تأثر أبو بكر عزت بشدة أثناء مشاهدته لفيلم "حبيبي دائمًا"، وبكى عند سماعه جملة بوسي التي قالت: "أنا مش خايفة من الموت، أنا خايفة أسيبك لوحدك".

وأشارت كوثر هيكل إلى أن بكاءه كان وكأنه يودعها، موضحة أن علاقتها به لم تكن مجرد علاقة زوجية بل كانت علاقة صداقة وأخوة ورفقة.

وداع الفنان الرومانسي أبو بكر عزت

رحل أبو بكر عزت في يوم ذكرى زواجه، بينما كانت باقة الورد التي أعدها للاحتفال تصل إلى منزله.

كانت حياته حافلة باللحظات الرومانسية التي لم تُعرض على الشاشة، لكنها بقيت محفورة في قلوب كل من عرفوه وأحبوه، ليظل ذكرى لا تُنسى في عالم الفن.

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