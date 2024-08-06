في عيد ميلاده.. نرصد مسيرة طارق صبري الفنية وأصعب اللحظات في حياته

يحتفل اليوم الفنان طارق صبري، بعيد ميلاده الـ 45، حيث وُلد في 6 أغسطس عام 1979، وينتمي إلى برج الأسد، وهو معروف بجاذبيته وشخصيته الساحرة، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته، هو طارق صبري أحمد عوض الله، من مواليد الرياض، المملكة العربية السعودية، بدأ حياته المهنية في مجال الهندسة المعمارية، إذ تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، قسم عمارة، لكن شغفه بالفن دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، ليبدأ مسيرته الفنية.

البداية الفنية في حياة طارق صبري

كانت بدايته الإعلامية كصحفي ومراسل في برامج مثل "90 دقيقة" و"عرض خاص"، ثم انتقل للعمل كمذيع في برنامج "فريندز" على قناة مودرن حرية في عام 2009، خطى أولى خطواته في عالم التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل "بيت العيلة الجزء الأول"، وبرز بعدها في أعمال متعددة مثل "دلع البنات"، "أستاذ ورئيس قسم"، و"الاختيار".

زواجه من شيري عادل

فيما يخص حياته الشخصية، أثار طارق صبري الدهشة بإعلانه عن زواجه من الفنانة شيري عادل في 28 أكتوبر 2022، الحفل الذي حضره عدد كبير من الأصدقاء والفنانين، كان مناسبة للاحتفال بقصة حب جمعتهما، وتحدث الثنائي عن علاقتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، حيث أوضحت شيري أن صبري أبدى رغبته في الزواج بها بشكل مفاجئ، وكان مصممًا على الإسراع في إجراءات الزواج، قائلة:"في يوم كنا بنتعشى مع بعض وقال لي عايز أتجوزك. وبعد ما اتفقنا، كل ما أقول لحد يقولنا مستعجلين ليه كدة؟".

وتحدث طارق صبري حينها عن تفاصيل قصة حبه مع شيري عادل، مُعلقًا: "بقينا فجأة في حياة بعض واتعودت على وجودها في كل مكان حتى مكان عملي. ضغطت عليها عشان توافق، قالت لي أنا عايزة أعمل فرحي في الصيف، قلت لها نتجوز وبعد كدة نعمل الفرح. وكل حاجة عليّ ومفيش حاجة على ذوقي، بروح أدفع بس"، ثم انفصل عنها في شهر فبراير الماضي، وذلك عامين من الزواج.

أصعب اللحظات في حياته

وكان والد طارق صبري قد توفى بمرض السرطان، وتوفت والدته أيضًا بعد ب

أقل من رحيل والده بسبب حزنها عليه لأنهما كانا مرتبطان للغاية، بالرغم من انفصالهما، لكن علاقتهما كانت جيدة للغاية، حيث كانت والدته حريصة على الإقامة معه في المستشفى خلال فترة تواجده فيها، بالرغم من أنها كانت تعاني وقتها من أزمة صحية، حسب تصريحاته في أحد البرامج.

كما تحدث عن علاقته بوالدته، مؤكداً على أنها كانت جميلة للغاية، وأنها كانت كل شئ بالنسبة له، مُضيفًا«علاقة كبيرة وقوية ومختلفة، وبسبب الانفصال بينها وبين أبي كانت هي بالنسبة لي كل حاجة، وعشت طول عمري معها، ولي شقيقة وحيدة أكبر مني، والدتي اسمها نوال، وبحب اسمها أوي، وكنت أتمنى أن أنجب بنتًا وأسميها نوال على اسم جدتها، وكانت النموذج بالنسبة لي في كل حاجه، سواء شغلها، لأنها كانت أستاذة جامعية وكانت بتاخد بالها من بيتها ومني أنا وأختي بجانب رعاية والديها، وعاشوا معنا فترة قبل وفاتهما وكنت صغيرا وقتها".

كواليس تعاونه مع عادل إمام

وقال طارق صبري في إحدى اللقاءات التلفزيونية له أنه كان محظوظًا بتعاونه مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، مُضيفًا :"بعد أستاذ ورئيس اقسم اشتغلت مع الزعيم في مسلسل عوالم خفية، وكانت تجربة جديدة، وأخذت دروس منه في الشغل كتير، وكان دايما بيحاول يفكني عشان مكنش متوتر معاه أمام الكاميرا".

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