من المسرح المدرسي لقمة الفن.. أبرز المحطات الفنية لـ أبو بكر عزت

في مثل هذا اليوم، 8 أغسطس 1933، وُلد أبو بكر عزت في حي السيدة زينب بالقاهرة، ليصبح أحد أبرز الفنانين في تاريخ الفن العربي، وبفضل موهبته المتنوعة وإسهاماته الكبيرة في مختلف مجالات الفن، سيبقى دائمًا في ذاكرة محبيه من خلال أعماله التي خلدت اسمه في عالم الفن، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته.

بدايته الفنية

اكتُشفت موهبته الفنية مبكرًا من خلال المسرح المدرسي، ما دفعه للالتحاق بكلية الآداب قسم الاجتماع ومعهد التمثيل، حيث بدأ رحلته الفنية، وقد تألق أبو بكر عزت في مجموعة واسعة من الأدوار التي تركت أثرًا كبيرًا في السينما، شارك في أفلام بارزة مثل "الهروب"، "ضد الحكومة"، و"30 يوم في السجن"،كما قدم عروضًا مسرحية مميزة مثل "الدبور" و"الدلوعة"، وشارك في مسلسلات درامية ناجحة مثل "أرابيسك" و"رأفت الهجان".

علاقته بالكاتبة كوثر هيكل

علاقته بالكاتبة كوثر هيكل كانت مميزة، حيث بدأ زواجهما بعد قصة حب نشأت في الجامعة، وأنجبا ابنتين، هما سماح وأمل، وظل زواجهما مستمرًا لمدة 41 عامًا حتى وفاته، وهناك قصة حب ربطت بينه وبين زوجته، و بدأت بزمالة في الجامعة، لكنها كانت تتجنبه دائماً لأنه كان متعدد العلاقات النسائية، وبعد التخرج عملت في التلفزيون وعمل هو بالفن وقد حاول التقرب منها إلا انها كانت تصده، وبكت في إحدى المرات، فسألها عن سر اصرارها على الابتعاد عنه فقالت إن السبب هو أنه عاش حياته بالطول والعرض لتقترب منه وتكتشف شخصيته الحقيقية، وبأنه شخص مكافح ومثقف، وبعد فترة سمع انها ستتزوج فجن جنونه وتقدم لطلب يدها، لكنّ أسرتها رفضت أن ترتبط ابنتهم بممثل فأخبرتهم بوظيفته الاساسية وهي أنه مدرس علم نفس في المعهد العالي الصحي وهي الوظيفة التي استقال منها عقب الزواج.

وفاته

و عبرت زوجته في أكثر من مناسبة عن حزنها الشديد لأن زوجها رحل في عيد زواجهما، توفي أبو بكر عزت في 27 فبراير 2006 إثر أزمة قلبية حادة، وذلك أثناء توجهه إلى موقع تصوير مسلسل.

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