ذكرى ميلاد حورية حسن.. أسرار وحكايات في حياة الفنانة المظلومة

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة حورية حسن، التي ولدت في 9 أغسطس 1932 بمدينة طنطا، محافظة الغربية، تُعد حورية حسن واحدة من أبرز الأسماء في عالم الفن المصري، حيث كانت لها بصمة واضحة في مجال الغناء والسينما، وتستعرض الموجز محطات مهمة في حياتها

بداية مشوارها الفني

بدأت رحلة حورية حسن في عالم الفن عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، حيث دفعها شغفها بالشهرة وحبها للفن إلى الانتقال من طنطا إلى القاهرة عام 1948. كانت أمنيتها الوحيدة آنذاك أن تغني في الإذاعة، وهذا ما تحقق بالفعل بفضل اكتشاف الفنان الكبير محمد الكحلاوي لموهبتها. قدمها الكحلاوي للإذاعة حيث بدأت مشوارها الفني بالغناء، واشتهرت بسرعة كواحدة من أهم مطربات الأوبريتات في مصر.

حورية حسن

مسيرة حورية حسن في الأوبريتات

عرفت حورية حسن بأنها "مطربة الأوبريت الأولى"، وهو لقب استحقته بجدارة نظرًا لتميزها في أداء هذا النوع من الفن. من بين الأوبريتات التي غنتها وكانت سبباً في شهرتها الكبيرة: "معروف الإسكافي" الذي كان أول أوبريت تغنيه في الإذاعة، ثم "البيرق النبوي"، و"شهرزاد"، و"يوم القيامة"، و"البروكة". وكان آخر أوبريت تشارك فيه بالغناء هو "حمدان وبهانه" في عام 1964، وهو العام الذي يعد محطة هامة في مسيرتها الفنية.

السينما وأعمالها الفنية

لم تقتصر موهبة حورية حسن على الغناء فقط، بل امتدت إلى عالم السينما، حيث قدمت ستة أفلام حققت نجاحاً ملحوظاً. كان أول أفلامها "الصبر جميل"، ومن بعدها "أحبك يا حسن"، حيث أدت فيه اثنتين من أشهر أغانيها "يابو الطاقية الشبيكة" و"من حبي فيك يا جاري". كما شاركت في أفلام أخرى مثل "عنتر ولبلب"، "بابا عريس"، "في صحتك"، وأخيرًا "العلمين" و"ليلة الدخلة". هذه الأفلام كانت شاهداً على قدرتها الفائقة على التمثيل بجانب موهبتها الغنائية.

المطربة الطائرة وأشهر أغانيها

حورية حسن

أطلق على حورية حسن لقب "المطربة الطائرة" نظراً لكثرة سفرها لإحياء الحفلات في الدول العربية. وقدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 400 أغنية، منها "يا ناعمة يا غريبة"، و"عصافير الجنة"، و"الحب له أسرار"، و"ياللي بتقرا الأثر"، و"شبكونا برمش عينهم"، و"لمهندس جاي"، و"مع السلامة"، و"أحبك يا بلدي"، و"أصل الغرام نظرة"، و"أنا وحبيبي"، و"آه من هواك"، و"آه يانا م العشق"، و"أهلا بالحب"، و"بشير الصباح"، و"تعالى شوف بختك"، و"جبت الهنا"، و"الخير والشمعتين".

حياتها الشخصية والمشاكل التي واجهتها

حورية حسن

كانت حياة حورية حسن الشخصية مليئة بالأحداث، حيث تزوجت من الفنان زين العشماوي، لكن زواجهما لم يدم طويلاً، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة وأنجبت منه ابنتها "حنان". تعرضت حورية لحادثة شهيرة عام 1961، عندما اتهمت الفنانة فايزة أحمد بمحاولة قتلها بعد دعوة غداء، مما أدى إلى دخولها المستشفى. نفت فايزة أحمد الاتهامات، وأوضحت أن حورية قد تناولت طعامًا مخصصًا للقطط من الثلاجة بسبب الجوع، وهو ما سبب لها التسمم.

نهاية الرحلة

على الرغم من مسيرتها الفنية الثرية والمتنوعة، إلا أن حورية حسن عانت في سنواتها الأخيرة من تراجع في الأضواء والشهرة. رحلت عن عالمنا في 8 يونيو 1994، مخلفة وراءها إرثاً فنياً كبيراً لا يزال يتردد صداه في أروقة الفن المصري حتى اليوم.

بهذا تكون الفنانة حورية حسن قد تركت بصمة لا تمحى في ذاكرة الفن المصري، من خلال صوتها الذي أطرب الجماهير وأعمالها التي خلدت اسمها كواحدة من أعظم الفنانات في تاريخ مصر.

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