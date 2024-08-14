جميلة عزيز تُصاب بالسرطان للمرة الثانية وتعود للأضواء من جديد

تعرضت الفنانة جميلة عزيز للإصابة بمرض السرطان للمرة الثانية، حيث أعلنت سابقًا عن إصابتها بسرطان الثدي، وبعد تلقيها العلاج والشفاء منه، جاء اختبار التحاليل الأخير ليكشف عن إصابتها بورم خبيث مرة أخرى، هذه النتيجة الإيجابية التي أشارت إلى عودة المرض مجددًا أثارت قلق محبيها ومتابعيها، خاصة وأن السرطان يشكل تحديًا كبيرًا على الصعيدين النفسي والجسدي.

العودة إلى الأضواء بعد شائعات الاعتزال

خلال الأيام الماضية، تصدرت جميلة عزيز محركات البحث على جوجل بعد ظهورها في أحدث لقاءاتها التلفزيونية، مما دفع البعض للاعتقاد بأنها قد اعتزلت الفن. في لقاء مع برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروى صبري على شاشة القاهرة اليوم، نفت عزيز تمامًا أنها قد قررت اعتزال الفن، وأوضحت أن السبب في ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة يعود إلى عدم وصول أدوار تناسب مظهرها الحالي كامرأة محجبة، كما أكدت أنها ليست ضد المشاركة في أي عمل فني، بشرط أن يكون الدور هادفًا ويحترم مظهرها بالحجاب.

جميلة عزيز

اهتمام خاص بالمسلسلات القديمة

في إطار حديثها عن توجهاتها الفنية، أعربت جميلة عزيز عن عدم اهتمامها بمشاهدة المسلسلات الحديثة. إذ كشفت أنها لم تشاهد أي من المسلسلات التي عُرضت في الماراثون الرمضاني الماضي، بما في ذلك مسلسل "جعفر العمدة" الذي كان حديث الساعة، وأشارت إلى أن اهتمامها ينصب على المسلسلات القديمة التي تحمل في طياتها قيمًا وأخلاقيات تفتقدها الأعمال الحديثة، وذكرت تحديدًا مسلسلات مثل "ليالي الحلمية" و"أرابيسك"، التي تعتبرها جزءًا من ذاكرتها الفنية والشخصية.

جميلة عزيز

جميلة عزيز والتدريس.. خطوة جديدة في الحياة المهنية

بالإضافة إلى حياتها الفنية، كشفت جميلة عزيز عن تحولها إلى مهنة جديدة تتماشى مع خلفيتها التعليمية، حيث تعمل حاليًا كمدرسة للغة الفرنسية في إحدى المدارس. وأوضحت أنها خريجة مدرسة فرنسية وتحمل ليسانس آداب فرنسية وماجستير في الأدب الفرنسي، ما جعلها تجد في التدريس وسيلة مثالية لاستثمار وقتها، هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل هو خطوة مدروسة نابعة من رغبتها في الحفاظ على نشاطها وتقديم شيء ذي قيمة لمجتمعها.

جميلة عزيز

تعكس قصة جميلة عزيز رحلة مليئة بالتحديات والصمود، سواء على الصعيد الصحي أو المهني، وبينما تواجه السرطان للمرة الثانية، تظهر قوة إرادتها في متابعة الحياة والعودة إلى الأضواء من جديد. وبالرغم من تحولها إلى التدريس، يبقى الفن جزءًا لا يتجزأ من حياتها، حيث تظل متأهبة للعودة إلى الشاشة إذا ما عرض عليها الدور المناسب.

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