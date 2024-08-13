مزاح طريف بين مطرب المهرجانات كزبرة وآسر ياسين.. فما القصة؟

مازح الفنان الشاب كزبرة النجم آسر ياسين في تفاعل طريف دار بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل، القصة بدأت عندما شارك كزبرة جمهوره بصورة له أمام المرآة، وكان يرتدي قميصًا مفتوحًا، وكتب تعليقًا ساخرًا: "آسر ياسين اللي جاي"، ومن جانبه تفاعل آسر مع الصورة بروح الدعابة، معلقًا: "أنا نفسي افتكرتني أنا"، ليعيد كزبرة نشر الصورة شاكراً آسر بأسلوب فكاهي قائلاً: "شكرًا جدا يا أستاذ آسر، بس أنا مش جاي مني في دوبلير".

مسلسل كوبرا

كزبرة كان قد جذب الانتباه مؤخرًا بظهوره في إعلان لشركة فودافون بجانب أمير عيد وأسماء جلال، كما شارك في رمضان الماضي بمسلسل "كوبرا" الذي كان من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق، وبطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور.

مسلسل بدون سابق إنذار

أما آسر ياسين، فقد شارك في رمضان 2024 بمسلسل "بدون سابق إنذار"، الذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وكان بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، عمر الشناوي، وظهور خاص للنجمة بسمة، وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمي كفارنة، وكتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

مسلسل موعد مع الماضي

ويستعد لعرض مسلسله الجديد "موعد مع الماضي"، الذي يضم نخبة من النجوم مثل محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، محمد ثروت، محمد علاء، هدى المفتي، وركين سعد، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

كزبرة وأسماء جلال

وكان كزبرة، قد أثار مؤخرًا جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك جمهوره بفيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيه برفقة الفنانة أسماء جلال، في الفيديو، الذي كان جزءاً من كواليس تصوير إعلان، قال كزبرة بطريقة فكاهية:"أنا بقول لكل شاب يشتغل ويجتهد ويسعى لحد ما يصحى يلاقي مراته أسماء جلال" ، مما سبب صدمة لأسماء التي بدت مندهشة وابتعدت عنه. هذا الفيديو أثار تساؤلات حول العلاقة بينهما ووجود نية للزواج.

ومع ذلك، تبين لاحقاً أن الفيديو كان مجرد مزحة لترويج الإعلان، وليس هناك أي ارتباط حقيقي بين كزبرة وأسماء جلال، الإعلان تعلق بموسم الصيف، وضم أيضاً أمير عيد وتميم يونس، وكانت أسماء جلال تشارك كموديل إعلانات لأول مرة، وظهرت في فقرة غنائية ضمن الحملة.

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