سميحة أيوب تنفي معرفتها بطبيب الغربية المزيف وتؤكد: لا أرفض التصوير مع جمهوري

أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب أنها لا تعرف الطبيب المزيف محمود رجب البحراوي، المعروف إعلاميًا بـ"طبيب الغربية"، والذي تم القبض عليه اليوم الجمعة 23 أغسطس.



وكانت صورة قد انتشرت في وقت سابق عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها الطبيب المزيف بجانب الفنانة سميحة أيوب، مما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول حقيقة العلاقة بينهما.

التقاط الصور مع الجمهور واجب فني

في تصريحاتها الصحفية الاخيرة الذي رصدها موقع “ الموجز ” ، أوضحت سميحة أيوب أنها فنانة معروفة وتلتقي بالكثير من المحبين في أماكن متعددة، حيث يطلب منها العديد من الأشخاص التقاط صور معها.

وأكدت أنها لا ترفض أي طلب للتصوير مع جمهورها، موضحةً أن هذا من واجبها كفنانة تجاه محبيها، وأنها تحرص دائمًا على عدم إحراج أحد.



وقالت في تعليقها على الصورة المتداولة: "معرفوش وأول مرة أسمع اسمه.. أنا بقابل ناس كتير بتطلب تتصور معايا وما أقدرش أرفض طلب للجمهور لأنهم هيقولوا ساعتها إن الفنان متكبر أو غيره".

وأضافت أن الشخصيات العامة، خاصة المعروفة منها، تكون دائمًا معرضة لمثل هذه المواقف بحكم طبيعة عملها وشهرتها.

سميحة أيوب

فيلم "ليلة العيد" وتأجيلات متعددة

وعلى صعيد آخر، شاركت سميحة أيوب مؤخراً في فيلم "ليلة العيد"، الذي عُرض في دور السينما في بداية العام الجاري 2024.

ويعتبر هذا العمل السينمائي من أحدث أعمال الفنانة القديرة، وقد شهد الفيلم عدة تأجيلات في مراحل تصويره منذ عام 2021.

وكان من المقرر عرض الفيلم قبل موسم دراما رمضان، إلا أن إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية أجبرت الشركة المنتجة على تأجيل استكمال التصوير إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.

هذا التأجيل جاء بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى، مما أدى إلى تأخير موعد العرض.

قضايا المرأة في فيلم "ليلة العيد"

تدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في إطار اجتماعي يعكس قضايا قهر المرأة بشكل عام، حيث تتركز الأحداث في يوم واحد يبدأ من يوم الوقفة وينتهي في أول يوم العيد.

يعرض الفيلم معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة نائية، ويتناول قضايا حساسة ومؤثرة مثل العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وختان الإناث، وغيرها من المواضيع التي لا تزال تشكل جزءاً من واقع العديد من النساء في المجتمعات المختلفة.

تكريم سميحة أيوب في المهرجان القومي للمسرح

على صعيد آخر، حظيت سميحة أيوب بتكريم خاص في الدورة السابعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، التي أقيمت في شهر يوليو الماضي.

وقد أطلقت هذه الدورة اسم "سميحة أيوب" على المهرجان تكريماً لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها المميزة في عالم المسرح، حيث لُقبت بسيدة المسرح العربي.

يُعد المهرجان القومي للمسرح المصري واحداً من أبرز الفعاليات الفنية في مصر، ويأتي برعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، فيما يترأس المهرجان الفنان محمد رياض، ويشغل الفنان ياسر صادق منصب مدير المهرجان.

وقد شهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح تكريم عدد من رموز وقامات الفن المصري الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن بأعمالهم المتميزة والمؤثرة.

من بين هؤلاء المكرمين الفنان أحمد بدير، والفنانة سلوى محمد علي، والمؤلف أحمد الإبياري، والفنان أحمد آدم، إلى جانب عدد من صناع الفن الآخرين.



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