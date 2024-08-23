أصالة تعبر عن امتنانها للسعودية: "عشت بين السعوديين وتعلمت معنى الكرم والرحمة"

عبّرت الفنانة السورية أصالة نصري عن عميق امتنانها وحبها للشعب السعودي، مؤكدة أنها تعتبر المملكة العربية السعودية وطنها الثاني.

أوضحت أصالة في منشور على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام ، الذي رصدها موقع " الموجز " ، أنها عاشت فترة طويلة من حياتها بين السعوديين، وأنها تنظر إلى هذه التجربة كنعمة وحظ كبير.

وقالت: "من بداياتي وأنا عايشة بين السعوديين بالسعودية، ومن حسن حظي سافرت معهم بلاد كتيرة وعشت معهم بكل سفره أيام طويلة."

وأشارت إلى أنها لم ترَ كرمًا بكرمهم ولا رحمة مثل تلك التي تحملها قلوبهم.

إشادة أصالة بالفرص الكريمة التي وفرتها المملكة

وتابعت أصالة حديثها عن السعوديين بقولها إنهم يوفرون فرصًا عظيمة لكل من يعمل معهم، مشيرةً إلى أن الكثير من الأشخاص من جنسيات مختلفة يعملون في المملكة واستفادوا من هذه الفرص لبناء حياة أفضل في بلادهم.

وأضافت: "اللي عرفتهم كلهم عندهم ناس كتير من جنسيات عديدة بيشتغلوا معهم، ومحظوظين كلهم بالفرصة اللي أعطتهم إياها الحياة، وأغلب الناس عملوا ببلادهم بيوت وصرفوا على العشرات، وهنا عايشين بأفضل الظروف مع أطيب ناس."

تعكس هذه الكلمات مدى تقدير أصالة للفرص التي وفرتها السعودية للكثيرين، وإعجابها بالكرم الذي يتسم به الشعب السعودي.

أصالة

السعودية كداعم رئيسي في مسيرة أصالة

أعربت أصالة عن حبها العميق للمملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أنها لطالما كانت البلد الداعم والمؤثر في حياتها المهنية والشخصية.

ووصفت المملكة بأنها المؤثرة الحاضنة التي تحتضن الجميع بحب وكرم ، وقالت في منشورها: "السعودية كانت وما زالت المؤثّرة الحاضنة، الله يعزها ويديم عزها ويحفظ أهلها أهلي وأهل ملايين مثلي حبوها وكانت لهم الأم والأب والأمان والوطن."

هذه العبارات تعكس مدى ارتباط أصالة العاطفي بالمملكة، واعتبارها لها كمكان أمان وطمأنينة.

اختيار سبوتيفاي لأصالة كفنانة الشهر وإبراز دورها

في خطوة مميزة، اختارت منصة سبوتيفاي العالمية الفنانة أصالة نصري لتكون فنانة شهر أغسطس ضمن برنامج EQUAL Arabia، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب النسائية الإقليمية من مختلف أنحاء العالم العربي.

يُعتبر هذا البرنامج العالمي، الذي انطلق في عام 2022، احتفاءً بالمساهمات المتنوعة والنابضة بالحياة للمبدعات العربيات.

من خلال إبراز أحدث إصداراتهن، يسعى البرنامج إلى تشجيع الجمهور على اكتشاف الأعمال الفنية الجديدة.

وقد تم وضع صور العديد من الفنانين العرب، من بينهم أصالة، في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك كجزء من تكريمهم لمشوارهم الفني.

تحضيرات حفل أصالة في مهرجان قرطاج

حرصت أصالة على تشويق جمهورها ومتابعيها لحفلها الذي أقيم مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، وذلك عبر منشور لها على إنستجرام. أعربت أصالة عن سعادتها الكبيرة بالغناء في تونس، مشيرةً إلى أن جمهور تونس يتمتع بحساسية خاصة تجاه الفن.

كتبت في منشورها: "هالليلة رح أغني بختام مهرجان قرطاج وقرطاج حلم تاریخ عراقة.. وتونس والتوانسة سميعة فوق الوصف حساسين للفن بشكل جنوني."

وتابعت قائلة: "هالليلة عندي وعندهم مستنيه ومستنييين وساعات عم عدها ورح نتلاقى أنا وحبايبي بتونس العظيمة تونس الشامخة تونس الخضرا."

يظهر هذا المنشور مدى حماس أصالة للقاء جمهورها التونسي، وتقديرها لثقافة تونس الفنية.

أنباء عن الحياة الشخصية لأصالة ونفي شائعات الانفصال

على صعيد آخر، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا شائعات حول انفصال أصالة عن زوجها الشاعر فائق حسن، وهو ما دفع زوجها إلى نفي هذه الشائعات بطريقة مباشرة.

نشر فائق حسن صورة تجمعه بأصالة على متن الطائرة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وأرفق الصورة بتعليق يتغزل فيه بزوجته قائلاً: "صاحبة بهجة خلال هذا اليوم المشرق على بلاد زنوبيا الجميلة."

جاءت هذه الصورة لتعبر عن استقرار علاقتهما، وتكذب جميع الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام.

تفاعل عائلة أصالة مع الشائعات

في إطار متصل، علّقت شام الذهبي، ابنة أصالة نصري، على هذه الأنباء عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على إنستجرام.

شاركت شام صورة تجمع والدتها وزوجها، وأرفقتها بدعاء لهما بالحفظ من الشر والحسد، قائلةً: "الله يحفطكم ويبعد عنكم كل شر وكل حسد، والله ما كنت بصدق الحسد بس شكله موضوع خطير! يا الله.. ربي يحفظك يا سندنا كلنا يا غالي شو بحبك."

تعكس هذه الكلمات حرص شام على طمأنة جمهور والدتها، وإظهار قوة العلاقة التي تجمع أصالة بزوجها وعائلتها.

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