حسن شاكوش: "الناس بتحترم اللي معاه فلوس ومفيش رجوع لريم طارق"

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضيفًا على بودكاست "بالمـايك والقلم"، حيث أطلق عدة تصريحات أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من بين هذه التصريحات، أبدى شاكوش قناعته بأن الناس يكنون الاحترام فقط للأغنياء، قائلاً: "اختار أكون غني، لأن طول ما معاك فلوس الناس بتقولك يا سعادة الباشا، هما مالهمش دعوة أنت مين، هما ليهم دعوة باللي في جيبك وإن الراجل ده غني جدا، إنما أنت لو مشهور ومش معاك فلوس محدش هيبصلك."

هذا التصريح جعل اسم حسن شاكوش يتصدر التريند على مواقع التواصل، حيث تداولته مختلف الصفحات ورواد السوشيال ميديا بكثافة.

حديث عن الزواج والانفصال

خلال استضافته، تطرق شاكوش أيضًا للحديث عن زواجه بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريم طارق، مشيرًا إلى المناوشات التي حدثت بينهما والتي وصلت في النهاية إلى اللجوء للقضاء. وفي تصريح مثير، قال شاكوش: "ولاد الأصول لو جوزها في العبر بتطلع تقول إنه أحسن راجل في الدنيا."

نفي شائعات العودة لطليقته

ورداً على شائعات ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عودته لطليقته ريم طارق، نفى حسن شاكوش بشكل قاطع هذه الأخبار، وأكد في مقطع فيديو: "مفيش رجوع، الموضوع ده انتهى."

أزمة حسن شاكوش في تونس

وكان في الساعات الأخيرة، تصدرت أزمة الفنان حسن شاكوش الأخبار، إثر تصريحاته المسيئة التي أدلى بها عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستجرام الذي رصده موقع " الموجز"

خلال الفيديو، تناول شاكوش ما تعرض له في مطار تونس بعد حفله الغنائي، موضحاً استيائه من التعامل الذي تعرض له، ووصفه بأنه كان يشعر وكأنه "مسجل خطر".

شاكوش، الذي سافر إلى تونس لإحياء حفل زفاف برفقة الفنان تامر حسني قبل شهر، قال إنه انتظر في المطار لمدة ست ساعات، وأن المنظمين لم ينتهوا من الإجراءات المطلوبة قبل وصوله.

ورغم أن هذه الحادثة كانت بمثابة مزيد من الضغط على شاكوش، إلا أن تصريحاته أثارت موجة من الاستياء بين المتابعين والمختصين.

رد نقابة الموسيقيين التونسية: توضيحات وإجراءات

استجابة لتصريحات شاكوش، أصدر نقيب الموسيقيين في تونس، ماهر الهمامي، بياناً رسمياً يرد فيه على ما اعتبره إساءة للفن التونسي وللقوانين المحلية.

في بيانه، أوضح الهمامي أن شاكوش لم يتبع الإجراءات القانونية اللازمة خلال حفله الأخير في تونس، حيث لم يستوف التصاريح المطلوبة، وجاء بتأشيرة سياحة بدلاً من تأشيرة العمل، إضافة إلى عدم سداد الرسوم الضريبية المستحقة.

كما أشار الهمامي إلى أن شاكوش قد تعمد تصوير الإجراءات التي خضع لها في المطار بشكل غير دقيق، واعتبر أن تأخير شاكوش كان نتيجة لتطبيق القانون من قبل السلطات التونسية بشكل دقيق وصحيح.

وأضاف أن الفيديو الذي نشره شاكوش قد يكون له تأثير سلبي على صورة تونس كوجهة سياحية وثقافية، وأن التصرف الذي أبداه شاكوش كان مهيناً للدولة التي استقبلته.

حسن شاكوش

مطالبات بالاعتذار وتأكيد العلاقات الطيبة

أكد الهمامي في بيانه على ضرورة أن يقدم شاكوش اعتذاراً رسمياً عن تصريحاته المسيئة، موضحاً أن تونس كانت دوماً دولة مضيافة، وأن الفنانين يجب عليهم احترام القوانين المحلية وعدم الإضرار بصورة البلاد.

كما أشار إلى أن نقابة الموسيقيين التونسية ستوجه شكوى إلى نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة مصطفى كامل، الذي يعرف بحبه وتقديره لتونس، وهو ما سيسهم في معالجة هذه القضية بشكل عادل.

الهمامي ختم بيانه بالتأكيد على أن العلاقات بين تونس ومصر قوية، وأن التصرفات الفردية لا تعكس عمق العلاقات الطيبة بين الشعبين.

وشدد على أن تونس كانت دوماً منارة للفن والثقافة، وأن أي محاولة لتشويه سمعتها يجب أن تُقابل بالتصحيح والاعتذار المناسب.

أهمية الالتزام بالقوانين واحترام الضيافة

تظل هذه القضية تذكيراً بأهمية الالتزام بالقوانين المحلية واحترام قواعد الضيافة عند زيارة الدول الأخرى. بينما تتابع الجهات المعنية تطورات هذه الأزمة، يبقى الأمل في أن يسهم الاعتذار الرسمي والاعتراف بالخطأ في تهدئة الأوضاع واستعادة الروح الطيبة بين الفنانيين والدول المستضيفة.

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