حسن شاكوش: "ندمت على الزواج وآخر أعمالي أغنية قطر جيلك"

كشف حسن شاكوش مطرب المهرجانات عن العديد من الجوانب الشخصية والمهنية المثيرة في الإعلان التشويقي لحلقته المرتقبة من بودكاست "بالمايك والقلم".

تحدث شاكوش بكل صراحة عن محطات من حياته التي شهدت تقلبات عدة، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، ولفت الأنظار بتصريحاته الجريئة التي أثارت اهتمام متابعيه ، رصدها موقع “ الموجز” .

ترشيح حسن شاكوش لبطولة فيلم "الغربان"

من بين التصريحات البارزة التي أدلى بها حسن شاكوش، كان حديثه عن ترشيحه لبطولة فيلم "الغربان" قبل الفنان عمرو سعد.

أوضح شاكوش أنه تم التواصل معه من قبل إحدى شركات الإنتاج، وتم توقيع عقد بطولة الفيلم بالفعل، ولكن المفاجأة كانت عندما علم أن الدور قد ذهب لشخص آخر، مما أثار استغرابه وتساؤلاته حول الأسباب التي دفعت الشركة إلى هذا التغيير.

ندم على الزواج وتجارب الحياة الشخصية

خلال حديثه، لم يتردد شاكوش في التعبير عن ندمه على زواجه الأخير، حيث أشار إلى أن هذه التجربة كانت واحدة من أكثر الأمور التي يأسف عليها في حيات، قال شاكوش: "الحاجة الوحيدة اللي ندمان عليها موضوع الجواز".

هذه العبارة تعكس مرارة التجربة التي مر بها، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول تفاصيل هذا الزواج وأسباب الندم.

معاناة حسن شاكوش مع زملاء الوسط الفني

كما كشف شاكوش عن تفاصيل صادمة تتعلق بعلاقته مع بعض زملائه في الوسط الفني.

تحدث عن وجود مطربين يدفعون أموالًا للنقابة بهدف منعه من العودة إلى الساحة الفنية، وأكد أنه استمع بنفسه إلى مكالمات كانت تدور فيها أحاديث تسخر منه وتخطط لعرقلة مسيرته. هذه التصريحات أثارت ضجة كبيرة، وفتحت باب النقاش حول ما يدور خلف الكواليس في عالم الفن.

الزيارات المتكررة لمقابر والده

وفي سياق آخر، تحدث شاكوش عن زيارته المتكررة لمقابر والده، حيث يعبر عن مشاعر الحزن والفقد التي يعاني منها.

قال شاكوش: "بروح لأبويا الترب ببقى عايز أخش اطلعه"، وهذه الجملة تلخص مدى تعلقه بوالده وعمق الجرح الذي خلفه فقدانه.

رسالة خاصة لجمهور شاكوش بعد مشاركته في برنامج رامز جلال

بعد مشاركته في برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، شعر حسن شاكوش بالحاجة إلى توجيه رسالة خاصة إلى جمهوره.

في بث مباشر عبر حسابه على إنستجرام، قال شاكوش: "عايز أقول لجمهوري متزعلوش، حقكم عليا. كنت عايز أقدم ليكم أحسن حاجة وحلقة حلوة عشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تنبسط."

وبهذه الكلمات، عبّر شاكوش عن حرصه على إسعاد جمهوره وتقديم أفضل ما لديه، حتى لو كان ذلك يتطلب التضحية ببعض الراحة الشخصية.

حسن شاكوش

آخر أعمال حسن شاكوش

على الصعيد الفني، لا يزال حسن شاكوش يواصل نجاحاته في عالم المهرجانات. آخر أعماله كانت أغنية "قطر جيلك" التي حققت انتشارًا واسعًا. الأغنية من كلمات مصطفى الجن، وألحان منعم، وتوزيع إسلام ساسو، وأخرجها حسام مجدي.

كلمات الأغنية تحمل رسالة تحدٍ وثقة بالنفس، وتقول: "واحده واحده يا قطر جيلك، عارف ان مفيش بديلك، انتی اصلا مين يجيلك في الدلع ولا الجمال، عادى خليهم يقولو القمر فوق مين يطولو دا البطل لحظة وصولو خطوتو بتعمل زلزال." تعكس كلمات الأغنية روح التفوق التي يسعى شاكوش إلى تحقيقها في مسيرته الفنية

واقرأ أيضا

تفاصيل أزمة عمر كمال وحسن شاكوش مع راقصة في قصر البارون

مفاجأة.. حقيقة ارتباط لقاء سويدان بـ مطرب المهرجانات حسن شاكوش



