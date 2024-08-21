ريم طارق تكشف حقيقة عودتها لحسن شاكوش.. تعرف على التفاصيل

في ظل الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول عودة ريم طارق لطليقها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حرصت ريم على وضع حد لهذه التكهنات بشكل حاسم، عبر خاصية "استوري" على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل .

أكدت ريم طارق أن قرار الطلاق كان نهائيًا ولا توجد أي نية للعودة مجددًا، حيث كتبت: "أنا مش عايزاكم تنسوا إن الطلاق كان آخر قرار ليّا في الموضوع ومفيش كلام يتقال تاني."



تصريحات مدير أعمال حسن شاكوش

وفي نفس السياق، أوضح إبراهيم سليمان، مدير أعمال حسن شاكوش، أن العلاقة بين الطرفين قد انتهت بشكل نهائي، مؤكدًا أن ما يثار حول عودتهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأضاف أن ريم طارق قد حصلت على كل مستحقاتها، ولم يعد هناك أي تواصل بينهما.

حسن شاكوش

من جانبه، عبّر حسن شاكوش في تصريحات تليفزيونية عن ندمه على زواجه من ريم، مشيرًا إلى أن الخلافات التي نشأت بينهما خلال الفترة الماضية جعلت هذه التجربة من أكثر الأمور التي يشعر بالندم عليها. وقال: "أنا اتظلمت كتير وأكتر حاجة ندمان عليها في حياتي جوازتي، وبنات الناس لو جوزها فيه كل العبر وعضم في قفه تطلع تقول ده أعظم راجل في الدنيا".

وفي سياق آخر، كشف حسن شاكوش في إعلان تشويقي لحلقته من بودكاست "بالمايك والقلم" عن جوانب مثيرة من حياته، شملت ترشيحه لبطولة فيلم "الغربان"، حيث ذكر أنه تم ترشيحه بالفعل من قبل شركة إنتاج، ولكن الدور ذهب في النهاية إلى عمرو سعد، مما أثار استغرابه.

علاقاته مع زملائه في الوسط الفني

وتحدث حسن شاكوش عن وجود مطربين يدفعون أموالاً لمنعه من العودة إلى الساحة الفنية، وذكر أنه استمع إلى مكالمات تسخر منه وتخطط لعرقلة مسيرته.

زياراته لمقابر والده

وأعرب حسن شاكوش، أيضًا عن حزنه العميق لوفاة والده، قائلاً إنه يشعر بحاجة دائمة لزيارة مقابر والده.

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