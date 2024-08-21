النشرة الفنية لـ"الموجز" .. أحمد فهمي يدعو لإنقاذ طفل وإسلام إبراهيم يرفض الزواج التقليدي ومحمود حميدة يُكرم في مهرجان المسرح .. مبيت

تستعرض " الموجز" نشرتها الفنية هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة والفعاليات الفنية التي تشهدها الساحة، نقدم لكم التفاصيل حول أحدث التطورات والتكريمات والأعمال الفنية الجديدة.

نداء إنساني من أحمد فهمي لإنقاذ طفل مصاب بضمور العضلات

وجه الفنان أحمد فهمي نداءً إنسانياً عاجلاً للمساعدة في علاج طفل يعاني من مرض نادر يُعرف بضمور العضلات. وقد أشار فهمي إلى أن تكلفة العلاج الجيني تصل إلى حوالي 3 مليون دولار.

الطفل هو الابن الوحيد لوالدته التي عانت لسنوات طويلة من عدم الإنجاب، مما يجعل هذا النداء أمراً حاسماً في إنقاذ حياة الطفل.

تكريم محمود حميدة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلن الدكتور أيمن الشيوي، مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن تكريم الفنان محمود حميدة في حفل افتتاح المهرجان لعام 2024.

سيُعقد المهرجان في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، ويُعد تكريم حميدة احتفاءً بعطائه الكبير في مجال المسرح.

عماد رشاد يكشف حقيقة انزلاق غضروفي

أوضح الفنان عماد رشاد خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج أن حالته الصحية لا تتعلق بانزلاق غضروفي، بل كانت عبارة عن مشكلة في الركبة والذراع.

وأكد أنه بصحة جيدة وأن الأعراض التي شعر بها كانت نتيجة لمشكلة صحية غير مفهومة بالكامل.

بسمة بوسيل تحقق نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "عيشنا وشوفنا"

أطلقت الفنانة بسمة بوسيل أغنيتها الجديدة "عيشنا وشوفنا" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، حيث حققت الأغنية نجاحًا سريعًا وانتشارًا واسعًا بين جمهورها.

لاقت الأغنية إعجابًا كبيرًا وأثنت عليها التعليقات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

إسلام إبراهيم يتحدث عن رفضه للزواج التقليدي وتجارب الحب الفاشلة

كشف الفنان إسلام إبراهيم عن موقفه الصريح من فكرة الزواج التقليدي، مؤكدًا رفضه لها بشكل قاطع. كما تحدث عن تجاربه العاطفية السابقة التي باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن هذه التجارب أثرت بشكل كبير على نظرته للزواج.

إسلام إبراهيم ع

ياسمين رئيس تعود إلى الشاشة في مسلسل "رقم سري"

تستعد الفنانة ياسمين رئيس للعودة إلى الشاشة من خلال مسلسل "رقم سري"، الذي سيقدم تطورًا دراميًا مختلفًا عن الأعمال السابقة، بعيدًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي. يتوقع أن يكون للمسلسل تأثير كبير على المشاهدين نظراً للموضوعات الجديدة التي يناقشها.

أحمد فهيم: من فقدان الأمل إلى النجاح في "سيد العمدة"

شارك الفنان أحمد فهيم تجربته في فعاليات مهرجان العلمين، حيث تحدث عن شعوره بالإحباط قبل تحقيق النجاح بدور "سيد العمدة"، وأوضح كيف تغيرت نظرته للحياة الفنية بفضل هذا الدور المميز.

أحمد فهيم

رانيا يوسف تطرح أول فيديو كليب لها بعنوان "ليك"

أطلقت الفنانة رانيا يوسف أول فيديو كليب لها بعنوان "ليك"، والذي يتميز بتعاون مع مجموعة من الفنانين والموسيقيين مثل فهد الزاهد وتيام طارق.

الأغنية من كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى، وسيتم طرح الكليب مساء اليوم، 20 أغسطس.

رانيا يوسف

ماجدة خير الله تنصح أسماء جلال: "السلعة المتوفرة تقل قيمتها"

قدمت الناقدة ماجدة خير الله نصيحة للفنانة أسماء جلال بخصوص دعاية فيلمها الجديد "هيبتا: المناظرة الأخيرة". وأكدت خير الله أن استخدام الأساليب التقليدية في الدعاية يمكن أن يقلل من تأثير الفيلم، مشيرة إلى أهمية الابتكار في الترويج للأعمال الفنية.

ليلى أحمد زاهر تعبر عن إعجابها بأحمد سعد وتكشف عن أغنيتها المفضلة

عبرت الفنانة ليلى أحمد زاهر عبر إذاعة إينرجي عن إعجابها الكبير بالفنان أحمد سعد، وكشفت عن أغنيتها المفضلة من أعماله. تأتي هذه التصريحات في إطار دعمها للفنانين المميزين واهتمامها بالموسيقى الجيدة.

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أحمد فهمي يطلق نداء إنسانياً لإنقاذ طفل مصاب بضمور العضلات: 3 مليون دولار لتأمين العلاج الجيني



تكريم محمود حميدة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي احتفاءً بعمالقة المسرح

