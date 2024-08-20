أحمد فهيم: عمرى فقدت الأمل إني أكون مشهور ودور سيد العمدة كان مميز

في سهرة خاصة على قناة الحياة، خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام حالياً في مدينة العلمين، ظهر الفنان أحمد فهيم ضيفاً ليشارك جمهوره بتجربته الثرية في عالم الفن.

هذه التجربة كانت فريدة من نوعها، حيث أتيحت له الفرصة للوقوف على خشبة المسرح لأول مرة من خلال هذا المهرجان.

يرصد “ الموجز ” أبرز تصريحاته في السياق التالي:

وأكد فهيم خلال اللقاء أنه شعر بقلق كبير في البداية، مشيراً إلى أن المسرح يتطلب تركيزاً كبيراً وجهداً مضاعفاً لضمان نجاح العرض.

بالنسبة له، كان تحدياً جديداً يتطلب منه الخروج من منطقة الراحة والاعتماد على مهاراته في التمثيل والارتجال، وهو ما ساهم في تعزيز ثقته بنفسه وموهبته الفنية.

فن الارتجال ودور المسرح في تطور الفن المصري

تطرق أحمد فهيم خلال اللقاء إلى أهمية الارتجال في المسرح، موضحاً أن الخروج عن النص المكتوب بشكل مدروس قد يكون عاملاً حاسماً في نجاح العرض المسرحي.

وعبّر عن امتنانه للقيادة الحكيمة في مصر التي تساهم في تعزيز مكانة الفن وتوجيهه نحو المسار الصحيح، مؤكداً أن مصر تشهد طفرة فنية حقيقية في السنوات الأخيرة. كما أشار فهيم إلى أن المسرح يعد منبرًا لتطوير الفنانين واختبار قدراتهم، حيث يُمنح الممثلون مساحة للإبداع والتفاعل المباشر مع الجمهور، وهو ما لا يتاح لهم في الأعمال التلفزيونية أو السينمائية.

أحمد فهيم

الإصرار والاجتهاد: مفتاح النجاح في عالم الفن

استمر فهيم في استعراض مسيرته الفنية، مؤكداً أنه لم يفقد الأمل يوماً في أن يعرفه الجمهور ويقدر موهبته. وقد شارك كيف أنه على مدار سنوات طويلة من العمل والاجتهاد لم يتوقف عن السعي لتحقيق أحلامه الفنية، وهو ما جعله يكتسب شعبية متزايدة بين جمهوره.

وأوضح أن الدعم الذي يتلقاه من محبيه يعد من أبرز الدوافع التي تجعله يستمر في العمل بجد وإخلاص، مشيراً إلى أن تشجيع الناس له هو القوة الدافعة التي ترفع من معنوياته وتجعله يستمر في تقديم الأفضل.

علاقة خاصة مع أحمد حاتم وتعاون مثمر في السينما

لم يفوت أحمد فهيم الفرصة للتعبير عن تقديره واحترامه للفنان أحمد حاتم، واصفاً إياه بالشخص الراقي والودود، معبراً عن سعادته بالعمل معه. وأشار إلى أن القدر جمعهما في عملين سينمائيين هما فيلم "المنبر" و"قصر الباشا"، مشيراً إلى أن هذه التجارب عززت من علاقتهما الشخصية والمهنية.

كما تحدث فهيم عن اعتماده على رأي زوجته في اختيار أدواره الفنية، موضحاً أنها تقدم له نصائح قيمة تساعده في اتخاذ القرارات المناسبة لمسيرته الفنية.

وأكد أن لديه من الخبرات الشخصية ما يؤهله لتجسيد شخصيات المواطن المصري البسيط بصدق وإقناع، خاصة وأنه دائمًا ما يتفاعل مع الناس في الشارع ويستمع إلى آرائهم.

دور "سيد العمدة": نقطة تحول في مسيرته الفنية

كانت شخصية "سيد العمدة" التي قدمها أحمد فهيم في مسلسل "جعفر العمدة" من أبرز المحطات في مسيرته الفنية.

أوضح فهيم أن هذا الدور كان بمثابة الجسر الذي عبر من خلاله إلى قلوب الجمهور، حيث تمكن من تقديم أداء مميز لاقى استحساناً واسعاً.

وأشار إلى أن كل مشهد في هذا المسلسل كان يمثل تحدياً كبيراً له، خاصة المشاهد العاطفية التي تطلبت منه التعبير عن مشاعر حقيقية، ما جعله يبكي أثناء التصوير. كما أضاف أن المسلسل له مكانة خاصة في قلبه، حيث شكل نقطة انطلاق جديدة لمشواره الفني.

نجاح مسلسل "جعفر العمدة" وأثره على الجمهور

حقق مسلسل "جعفر العمدة" نجاحاً كبيراً عند عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، حيث استطاع أن يلفت الأنظار ويحقق نسب مشاهدة عالية. وقد لعب أحمد فهيم دور "سيد العمدة"، شقيق الفنان محمد رمضان، وهو الدور الذي أبرز طبيعته الهادئة وجعله قريباً من قلوب المشاهدين.

استطاع فهيم من خلال هذا الدور أن يثير تساؤلات الجمهور حول شخصيته، هل هو المتسبب في المشاكل التي يواجهها محمد رمضان طوال أحداث المسلسل أم أنه مجرد ضحية للظروف؟ هذا التناقض في الشخصية أضفى عليها جاذبية خاصة، وجعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.

وشارك فهيم في المسلسل إلى جانب نخبة من النجوم، منهم محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، لبنى ونس، منة فضالي، سلوى عثمان، عصام السقا، أحمد داش، منذر ريحانة، أحمد عبدالله وعدد من نجوم الفن الآخرين.

مشاريع فنية جديدة: انتعاش في مسيرة أحمد فهيم

يعيش الفنان أحمد فهيم حالياً فترة من الانتعاش الفني، حيث يستعد لتقديم عدة أعمال سينمائية جديدة من المتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً.

من بين هذه الأعمال فيلم "المنبر" الذي يشاركه فيه الفنان أحمد حاتم، وفيلم "قصر الباشا"، وهما من الأفلام المنتظر عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة في السينمات المصرية والعربية.

هذا إلى جانب أعمال أخرى قيد التحضير، والتي يأمل فهيم من خلالها أن يواصل نجاحاته وأن يثبت مكانته كأحد أبرز نجوم الساحة الفنية المصرية.

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