بتزدادوا قبحًا.. رفض سماح أنور انتشار عمليات التجميل

انتقدت النجمة سماح أنور بشدة انتشار ظاهرة عمليات التجميل بين مختلف فئات الشعب، معبرة عن رفضها لهذه الظاهرة التي أصبحت شائعة في المجتمع، ويكشف الموجز تفاصيل الفيديو الذي انتشر عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، تحدثت سماح أنور عن وجهة نظرها تجاه عمليات التجميل، مشددة على أهمية القبول بالشكل الطبيعي الذي خلقه الله، وأن اللجوء إلى عمليات التجميل يؤدي في النهاية إلى زيادة القبح بدلًا من الجمال.

رسالة قوية ضد عمليات التجميل

أوضحت سماح أنور في الفيديو: "ربنا خلقنا في أحلى وأبهى صورة، لكن البعض يقرر استغفر الله العظيم، أن شكلهم ليس على الوجه الأمثل، وأن طبيب التجميل هو الذي سيجعلهم في أحسن صورة، كل مرة بتروحوا لدكتور التجميل بتزدادوا قبحًا".

سماح أنور

هذه الكلمات القوية تعكس رفض سماح أنور التام لفكرة تحسين مظهر الإنسان عبر عمليات التجميل، حيث ترى أن هذه الإجراءات تفسد الجمال الطبيعي الذي منحه الله للإنسان.

ذكريات الطفولة وتأثير الأسرة

استعادت سماح أنور في الفيديو ذكرياتها مع والدها ووالدتها، وأشارت إلى أن والدها كان يقول لها نفس الكلام عندما كانت صغيرة. وأضافت أن والدتها، التي كانت تمتاز بجمال طبيعي، لم تلجأ أبدًا لمثل هذه العمليات، وكانت دائمًا ما ترفضها بشدة. كانت والدتها ترد على من يقترحون عليها إجراء تعديلات تجميلية بقولها: "ما ينفعش حد يلعب في شغل ربنا ويحسنه، لازم هيبوظه". وأكدت سماح أنها ما زالت مقتنعة بنفس الرأي حتى اليوم، وترى أن كل من خضعوا لعمليات تجميل كانوا أكثر جمالًا قبل هذه العمليات.

سماح أنور

مشاركة سماح أنور في فيلم "فرقة الموت"

في إطار نشاطاتها الفنية المستمرة، تشارك سماح أنور في بطولة فيلم "فرقة الموت"، الذي يضم نخبة من نجوم السينما المصرية. الفيلم من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج أحمد علاء الديب. يندرج الفيلم ضمن أفلام الأكشن المثيرة، حيث يجسد أحمد عز دور ضابط يشارك في أحداث مليئة بالتشويق والإثارة.

سماح أنور

ظهور سماح أنور في الأعمال الدرامية

لم تقتصر مشاركة سماح أنور على السينما فقط، فقد كانت لها إطلالة مميزة في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "الصندوق"، الذي تألف من 15 حلقة. المسلسل شهد مشاركة العديد من النجوم الشباب مثل أحمد داش، هدى المفتي، وعلي قاسم، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف مثل ريهام عبد الغفور وتارا عماد.

كما يعرض لسماح أنور حاليًا مسلسل "بطن الحوت"، وهو عمل درامي آخر يتكون من 15 حلقة. ويشاركها البطولة في هذا المسلسل مجموعة من النجوم مثل محمد فراج، باسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

سماح أنور



تعد تصريحات سماح أنور حول عمليات التجميل موقفًا جريئًا يعكس وجهة نظرها في ضرورة الحفاظ على الجمال الطبيعي الذي وهبه الله للبشر. وتواصل الفنانة مسيرتها الفنية بالمشاركة في أعمال مميزة سواء في السينما أو التلفزيون، مما يؤكد استمرار تألقها وتأثيرها في الوسط الفني المصري.

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