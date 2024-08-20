أحمد فهمي يطلق نداء إنسانياً لإنقاذ طفل مصاب بضمور العضلات: 3 مليون دولار لتأمين العلاج الجيني

وجه الفنان أحمد فهمي نداءً إنسانياً عاجلاً لضرورة التكفل بعلاج طفل يعاني من مرض نادر يُعرف بضمور العضلات، مشيراً إلى أن تكلفة العلاج التي تحتاج إلى تغطيتها تقدر بحوالي 3 مليون دولار ، الطفل المصاب هو الابن الوحيد لوالدته التي عانت لسنوات من عدم الإنجاب.



يرصد " الموجز " التفاصيل كاملة

نداء إنساني لعلاج طفل مريض من أحمد فهمي

نشر أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له مع الطفل الذي يعاني من مرض "ضمور العضلات دوشين".

وأرفق الصورة بتعليق مؤثر، أشار فيه إلى أن الطفل هو الابن الوحيد لوالدته بعد 18 عاماً من عدم الإنجاب، وأن حالته الصحية تستدعي السفر إلى الإمارات لتلقي العلاج الجيني في أقرب وقت ممكن.



وناشد فهمي ناشد المجتمع لتقديم المساعدة لتغطية تكلفة العلاج الباهظة التي تصل إلى 3 مليون دولار، وذلك لدعم الطفل وعائلته في هذه المحنة.

أحمد فهمي

تفاصيل فيلم "عصابة الماكس"

في جانب آخر من اهتماماته الفنية، يعرض حالياً للفنان أحمد فهمي فيلمه الجديد "عصابة الماكس"، والذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصري.

يشارك في الفيلم لبلبة، أوس أوس، روبي، حمو بيكا، وهشام ماجد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا وصلاح عبدالله. الفيلم، الذي يجمع بين الكوميديا والرومانسية، تدور أحداثه حول زعيم عصابة يُدعى "الميكسيكي" يجسده أحمد فهمي.

يسعى "الميكسيكي" إلى تنفيذ عملية نصب كبيرة ويقوم بجمع مجموعة من أصدقائه المتخصصين في النصب والسرقة لتنفيذ خطته، لكن الأمور تنقلب رأساً على عقب، حيث يجد نفسه في مواجهات ومشاكل متعددة تثير العديد من الأزمات، مما يهدد بفشل العملية.

تتصاعد الأحداث في الفيلم لتكشف عن ما إذا كان الفريق سينجح في تنفيذ خطتهم أم لا.

تصريحات أحمد فهمي عن علاقته بأحمد سعد

في ظهور إعلامي حديث، شارك أحمد فهمي في برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه أحمد سعد وعمرو سعد.

خلال البرنامج، تحدث فهمي عن العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالفنان أحمد سعد، موضحاً أنه يشعر بأن سعد هو بمثابة أخ له.

وقال فهمي في حديثه: "بحس إن أحمد سعد أخويا، وأنا وأحمد سعد هنعدي مدحت صالح في عدد الجوازات".

كما تطرق الحديث إلى التحديات والضغوطات الإعلامية، حيث أشار فهمي إلى أن التوتر بينهما في وسائل الإعلام غالباً ما يكون مدفوعاً بالرغبة في تحقيق التوازن والتفوق الإعلامي.

كما تحدث الثنائي عن زيجاتهم في جو من المرح، حيث قال أحمد سعد مازحاً: "أنا سابقك بواحدة، الحقني بقى"، مما أدى إلى موجة من الضحك بين الحضور.

تستمر نشاطات أحمد فهمي في جذب الأنظار، سواء من خلال ندائه الإنساني لدعم الطفل المريض أو من خلال أعماله الفنية التي تجمع بين الكوميديا والرومانسية، إلى جانب ظهوراته الإعلامية التي تبرز علاقاته الشخصية والاحترافية مع زملائه في الوسط الفني.

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