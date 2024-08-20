تعرض شقة الفنانة منة عرفة للسرقة.. تعرف على التفاصيل

شقة الفنانة منة عرفة.. تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات حادثة سرقة تعرضت لها الفنانة الشابة منة عرفة، بدأت القصة عندما تلقت شرطة القاهرة الجديدة بلاغًا من الفنانة يفيد بفقدانها لمبلغ مالي وعدد من المصوغات من داخل فيلتها.

فور تلقي البلاغ، بسرقة شقة الفنانة منة عرفة، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث للبحث والتحري عن الواقعة، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

من خلال التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن المتورطة في هذه سرقة شقة الفنانة منة عرفة هي زوجة البواب المسؤول عن حراسة الفيلا، عقب ضبطها، اعترفت المرأة بالجريمة وأوضحت كيفية تنفيذها، مما أسفر عن استعادة المسروقات، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منة عرفة

وفي سياق آخر، تصدر اسم الفنانة منة عرفة، تريند جوجل مؤخرًا، وذلك بعدما شاركت جمهورها، خلال الفترة الماضية عدة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي مرتدية ملابس كاجول باللون الأبيض، وكانت جالسة في كابينة كابتن الطائرة، وفي السطور التالية نرصد أبرز الأزمات التي تعرضت لها مؤخرًا، وقد واجهت، عدة أزمات وشائعات على مر السنين، من أبرزها:

شائعات الارتباط بعلي غزلان



بدأت الشائعات حول ارتباطهما بعد ظهورهما معاً في مناسبات عدة، على الرغم من عدم إعلان ارتباطهما رسمياً، فقد فوجئ الجمهور بخطوبة علي غزلان لفتاة أخرى، وبعدها أعلنت منة عرفة خطوبتها أيضاً بطريقة رمزية.

انتقادات الأزياء والمكياج



تعرضت لانتقادات بسبب أزيائها الجريئة والمكياج الثقيل الذي تظهر به دائماً، نظراً لأن الجمهور اعتاد على صورتها كطفلة في فيلم "مطب صناعي".

شائعة الارتباط بعادل نجل الفنان مجدي كامل



أثارت صور تجمعهما خلال حضورها لعيد ميلاد عادل مجدي كامل هذه الشائعة، لكن تم نفيها من قبل الطرفين، وخرجت تلك الشائعة بعدما أحضرت له كعكة عيد ميلاده.

منة عرفة

انتقادات بسبب إعلان تلفزيوني



تعرضت لانتقادات بعد ظهورها في إعلان تلفزيوني عن إحدى شركات المراتب، حيث كانت تغني فيه راب، مما جعلها تصرح بأنها أصيبت بالاكتئاب بسبب تعرضها للتنمر.

خلافات مع محمد نجاتي



أثناء تصوير مسلسل فيلا 101، حدث خلاف بينهما، وهذا أدى إلى طلاقها من زوجها محمود المهدي بسبب سوء فهم مشهد مع نجاتي، حيث تلعب خلال الأحداث دور شقيقته، وهو يجسد دور دكتور أمراض نسا، وبسبب مشهد تعرضها للإغماء نتيجة حملها، تطلب المشهد قيام نجاتي أن يقوم بحملها للمستشفى، لكنها رفضت تجسيد ذلك المشهد، بسبب زوجها لكونه رجل شرقي وصعيدي.

مشاكل زواجها



شهد زواجها من محمود المهدي عدة أزمات أدت إلى الانفصال مرتين، مع تصريحات نارية متبادلة بين المهدي ونقيب الممثلين أشرف زكي.

خلافها مع مايان السيد



كما تعرضت منة عرفة لشائعات تؤكد نشوب خلافًا بينها وبين الفنانة مايان السيد، لكنها نفت تلك الشائعات في تصريحات تلفزيونية لها، قالت خلالها: "أنا بحب مايان السيد أوي وهي شاطرة وموهوبة وعنيدة ومثابرة وبقينا أصحاب بعد مشاركتنا سوياً في حكاية "حلم حياتي" من مسلسل "إلا أنا".

كما علقت منة عرفة على مقارنتها بها، قائلة:" مبشغلش بالي بالمقارنة بيني وبينها لإن كل واحد دوره بيكون متفصّل عليه وكلنا بنساعد وبنكمل بعض في العمل، أنا مكنتش أعرف مايان قبل مسلسل "إلا أنا" ولما ابتديت أشتغل معاها كان بينا نفس الحب اللي ما بين شخصيات المسلسل "مروة" و"خديجة"، ولو مكنش ده حقيقي موجود مش هيظهر للناس على الشاشة".



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