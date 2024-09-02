تفاصيل فيلم عاشق لـ أحمد حاتم ومصير الملحد في دور العرض السينمائي



يشهد الفنان أحمد حاتم، نشاط فني كبير خلال هذه الفترة،حيث حقق نجاح كبير بعد عرض أولى حلقات مسلسل " عمر أفندي"، وحاليا ينتظر عرض فيلم " عاشق " المقرر عرضه في السينمات قريبًا.

طرح المنتج أحمد السبكي البرومو الدعائي المنتظر لفيلم "عاشق" عبر حسابه على إنستجرام الذي رصده " الموجز"، وذلك استعداداً لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية.

أحمد حاتم

موعد عرض فيلم عاشق

وكشف السبكي عن موعد طرح الفيلم، مشيراً إلى أن الإعلان التشويقي للفيلم سيعرض في جميع دور العرض المصرية ابتداءً من 11 سبتمبر.

فيلم عاشق

نجوم فيلم عاشق

يضم فيلم "عاشق" نخبة من الفنانين منهم أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، وكريم قاسم.

أزمة فيلم "الملحد" وتأجيل عرضه

في سياق متصل، انتهى صناع فيلم "الملحد" من تصويره والمراحل النهائية من المونتاج والمكساج، وكان من المقرر عرضه في دور السينما في 14 أغسطس 2024، لكن الفيلم واجه تأجيلاً غير متوقع أثار جدلاً واسعاً بسبب موضوعه الشائك.



بالإضافة إلى هجوم الجمهور للفيلم قبل عرضه في دور السينمات، وهذا تسبب في إثارة الجدل حوله،وتحديدًا بعد حصول الفيلم على موافقة من كل الجهات المعنية والرقابة للعرض في السينمات.

أعرب المخرج ماندو العدل عن استيائه من التأجيل عبر حسابه على فيسبوك، مطالباً بعدم منع عرض الفيلم.

وأكد العدل أن الفيلم جاهز للعرض، وأن جميع مراحل ما بعد الإنتاج قد أُنجزت، بما في ذلك المونتاج والمكساج وتصحيح الألوان، وقد حصل الفيلم على ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية بعد فترة طويلة من المشاهدات.

وأضاف العدل أن المنتج أحمد السبكي استثمر مبالغ كبيرة في الدعاية للفيلم بناءً على الترخيص، لكن تم إزالة هذه الدعاية لاحقاً، مما أدي إلى خسائر مالية كبيرة.

ماندو العدل

ملخص حول الفيلم

فيلم "الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية التطرف الديني والفكر المتعصب الذي قد يؤدي إلى الإلحاد.

فيلم الملحد

يسلط الضوء على شخصية شاب نشأ في بيئة متشددة على يد والده الشيخ السلفي، ويستعرض كيف يمكن أن يؤدي التعذيب وفقر الفكر إلى تشتت الفكر والإلحاد.

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