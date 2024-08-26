طارق الشناوي يكشف تقرير الرقابة عن فيلم "الملحد" ويثير الجدل حول تأجيله

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تقرير الرقابة الخاص بفيلم "الملحد"، والذي أثار الجدل في الفترة الماضية بعد تأجيل عرضه بشكل مفاجئ رغم حصوله على تصريح من الرقابة.

وقد أدت هذه الخطوة إلى ردود فعل متباينة، حيث رحب البعض بالقرار بينما أثار غضب الآخرين.

تقرير الرقابة يكشف تفاصيل السيناريو

طارق الشناوي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" الذي رصده “ الموجز” تقرير الرقابة الذي أشاد بشكل كبير بفيلم "الملحد" وسيناريو إبراهيم عبسي. وقد أعطت الرقابة الترخيص بعرض الفيلم في السينمات المصرية، حيث اعتبرت أن السيناريو يكشف المتاجرين بالدين ويشجع على الإيمان بالله.

وعلق الشناوي قائلاً: "الرقابة في تقرير رسمي تشيد بسيناريو الفيلم وتؤكد دوره في فضح المتاجرين بالدين."

طارق الشناوي

الجدل حول تأجيل العرض

رغم حصول الفيلم على الترخيص، إلا أن المنتج محمد السبكي أعلن بشكل مفاجئ عن تأجيل عرضه، مبرراً ذلك بعدم انتهاء أعمال المونتاج.

لكن تصريحات أخرى من المخرج ماندو العدل أشارت إلى أن الفيلم قد تم منعه وليس تأجيله فقط، مما أثار مزيداً من التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذا القرار.

ماندو العدل يكشف المزيد من التفاصيل

في منشور جديد، كشف المخرج ماندو العدل عن أن فيلم "الملحد" جاهز تماماً للعرض، حيث انتهت جميع مراحل المونتاج والمكساج وتصحيح الألوان.

وأوضح أن الرقابة أعطت الفيلم الترخيص بعد شهور من المشاهدات، وأن المنتج أحمد السبكي استثمر مبالغ كبيرة في الدعاية بناءً على هذا الترخيص. ومع ذلك، تم سحب الدعاية بعد قرار المنع، مما وصفه العدل بالخسارة الفادحة.

أبطال فيلم "الملحد" والانتظار المتواصل

فيلم "الملحد" يجمع نخبة من النجوم منهم أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، صابرين، وغيرهم. وعلى الرغم من التأجيل، يبقى الجمهور في انتظار عرض هذا العمل المثير للجدل في السينمات المصرية.

توقعات الجمهور وآمالهم حول فيلم "الملحد"

منذ الإعلان عن فيلم "الملحد"، أثار العمل الكثير من الترقب والاهتمام بين الجمهور، نظراً لموضوعه الجريء والمثير للجدل، حيث يتناول قضايا حساسة تتعلق بالدين والمجتمع. ومع تأجيل العرض المفاجئ، تزايدت التكهنات حول ما سيقدمه الفيلم من رسائل ورؤى، فيما يظل عشاق السينما بانتظار عرضه لمعرفة كيف سيعالج العمل تلك القضايا، وما إذا كان سيحقق النجاح المتوقع في ظل الضجة التي أثيرت حوله.

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