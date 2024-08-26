مسرحية "عريس البحر" تستعد لإثارة الجماهير في العلمين بحملة ترويجية مميزة



يواصل وليد طلعت، مخرج مسرحية عريس البحر الترويج لها قبل عرضها على خشبة مسرح «الأرينا» ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.



واستعرض «طلعت» الدعاية الخاصة بمسرحية «عريس البحر» المنتشرة في شوارع مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، فيما حرص جمهوره على تهنئته بالأمر.

مسرحية عريس البحر

موعد عرض مسرحية عريس البحر

ومن المقرر أن تعرض مسرحية «عريس البحر» يوم غد الثلاثاء ضمن فعاليات المهرجان في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبالفعل تم طرح التذاكر الخاصة بها التي جاءت منقسمة لفئتين الأولى بمبلغ 250 جنيهًا والثانية بـ500 جنيه.

وتأتى مسرحية «عريس البحر» ضمن مجموعة من العروض المسرحية التي عرضت ضمن فعاليات المهرجان، والتي كان من بينها مسرحية «السندباد» لكريم عبد العزيز و«البنك سرقوه» لأشرف عبد الباقي وغيرهم.

معلومات عن مسرحية عريس البحر قبل عرضها فى مهرجان العلمين

- مسرحية عن ملحمة إنسانية من الفلكلور الشعبي المصري.

- تدور أحداث مسرحية عريس البحر حول شخصيات موال عن مسعود ووجيدة، وتبدأ الأحداث بمشاجرة على الميراث، لتنطلق معها الأحدث فى حالة من الصراع بين الخير والشر.

- تتضمن مسرحية عريس البحر عدة أغان استعراضية خلال العرض.

- مسرحية عريس البحر من إخراج وليد طلعت، واستعراضات شيرين حجازي، ألحان محمد الصاوي، أشعار أحمد شاهين، وغناء فاطمة محمد.

أسعار تذاكر مسرحية عريس البحر وشروط الدخول

- تتراوح أسعار التذاكر حول فئتين وهما 250، و500 جنيه.

- وضعت إدارة مهرجان العلمين بعض الشروط لحضور المسرحية، وهي عدم اصطحاب الحيوانات الأليفة، وعدم الدخول والخروج أثناء العرض، بالإضافة لعدم السماح بدخول الألعاب النارية، والمأكولات والمشروبات.

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