"أيام العز" يحقق نجاحا كبيرا على مسرح البالون ويعيد الأوبريت للساحة المسرحية

يعود فن الأوبريت إلى الأضواء من جديد من خلال العرض المسرحي "أيام العز" على مسرح البالون، في محاولة جادة لإحياء تراث المسرح الغنائي المصري.

العرض يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً الذي رصده موقع “ الموجز”، مما يعكس اهتمام الجمهور بهذا النوع من الفنون التي اختفت لسنوات من الساحة المسرحية.

إحياء التراث المسرحي

بعد سنوات من الغياب، يعود الأوبريت إلى المسرح المصري من خلال عرض "أيام العز"، الذي أخرجه الفنان الشامل د. عبد الله سعد.

العرض يستند إلى نص كتبه الشاعر الكبير بديع خيري في عام 1924، ولحنه الموسيقار داود حسني، مما يجعل منه تحفة فنية تستعيد بريق فن الأوبريت وتعيد تقديمه بروح عصرية تتماشى مع ذائقة الجمهور المعاصر.

تفاصيل العرض وأبطال العمل

تستمر فرقة أنغام الشباب في تقديم العرض المسرحي "أيام العز" يومياً على مسرح البالون، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

العرض يبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً ويشهد حضوراً جماهيرياً متزايداً، مما يؤكد نجاحه وقدرته على جذب المشاهدين.

يضم العرض نخبة من النجوم، منهم ندى ماهر، عزت غانم، والفنان القدير رضا الجمال، إلى جانب أحمد صادق، محمد صلاح آدم، وسيد الشرويدي، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب الواعدين مثل حسام العمدة، ريم علي، وشريف قاسم.

مسرحية أيام العز

تميز فني وتكامل في العناصر

يتميز العرض بتكامل عناصره الفنية، حيث يظهر الإبداع في كل من التلحين والتوزيع الموسيقي، تأليف النص الذي قام به بديع خيري وتلحين داود حسني هما ركيزتا العرض، بالإضافة إلى توزيع موسيقي متجدد قدمه منير الوسيمي.

استعراضات حسن شحاتة أضافت بعداً بصرياً مبهراً، فيما كان ديكور محمد الغرباوي وملابس مروة عودة جزءاً لا يتجزأ من تجسيد الحقبة الزمنية للعمل.

أما الإضاءة التي صممها أمين عادل فقد أضفت جواً خاصاً يربط بين المشاهد التمثيلية والغنائية بسلاسة.

النجاح الجماهيري وتكريم المبدعين

لم يتوقف نجاح "أيام العز" عند الإقبال الجماهيري الكبير، بل امتد ليشمل تكريماً مستحقاً للدكتور عبد الله سعد خلال افتتاح الدورة السابعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري.



هذا التكريم جاء تقديراً لمساهماته الكبيرة في تطوير فن الأوبريت وإخراج العديد من الأعمال التي تركت بصمة في تاريخ المسرح المصري.

جانب من عرض مسرحية أيام العز

جانب من عرض مسرحية أيام العز

استمرار العروض وإقبال متزايد

مع استمرار العروض يومياً، يشهد مسرح البالون حضوراً لافتاً من قبل الجمهور الذي يتوافد للاستمتاع بهذه اللوحة الفنية الرائعة.

العرض الذي يعيد تقديم فن الأوبريت بصورة حديثة يثبت أن هذا الفن ما زال قادراً على جذب الجمهور المصري وتحقيق نجاحات كبيرة على الساحة المسرحية.

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