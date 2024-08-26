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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

أول رد من نقابة الموسيقيين في تونس على وقف حسن شاكوش

حسن شاكوش
حسن شاكوش

آثار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد نشره فيديو يسخر من الجهات الحكوميه في مطار تونس قائلاً: الحكومه في تونس بتعاملني كأني مسجل خطر.

أول رد من الموسيقين في تونس

لذلك أصدر نقيب المهن الموسيقية في تونس ماهر الهمامي بيانا يرد فيه على أزمة حسن شاكوش قائلا: لم يتواصل معي حسن شاكوش حتى الآن وهنتظر قرار العقوبة بشكل رسمي من النقابة زي ما أنا أرسلت.. وهتفضل علاقة مصر وتونس فوق أي حد.

أول رد من الموسيقين في تونس
أول رد من نقيب الموسيقيين في تونس على وقف حسن شاكوش

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

وسبق وأصدر مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا عن أزمة حسن شاكوش قائلاً: وصلني فيديو يوم الخميس الماضي يحمل عبارات غير مدروسة وغير لائقة ومن الممكن أن تعكر صفو العلاقات بين بلدين وشعبين شقيقين صوتًا وصورة لحسن شاكوش، أزعجني بشدة ما سمعته وما تضمنه نصف الفيديو من أقوال غير مسئولة، وصدفة ودون ترتيب وأثناء إحيائي لحفل بمدينة العلمين الجديدة في نفس اليوم ليلًا، وجدت حسن شاكوش ينتظرني قبل صعودي للمسرح.

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أول رد من الموسيقين في تونس
حسن شاكوش

واستكمل: وانا بروح الأب التي حاولت أن تكون سمة من سمات هذه المرحلة في إدارتي لشئون النقابة سألته: ما هذا الفيديو الذي تم بثه وهل تعلم عاقبة هذا الكلام وتأثيره على علاقات البلاد الشقيقة، وبرر لي هذا التصرف من وجهة نظره وعارضت كل ما جاء على لسانه من مبررات، وأوضحت له أنه يجب عليه وبسرعة تصوير فيديو يعتذر فيه اعتذارًا واضحًا عما بدر منه من عبارات لا تليق ولا يصح إطلاقًا أن يتم الحديث عنها، لما لها من عواقب نحن في غنا تام عنها.

تحويل حسن شاكوش للتحقيق

ويذكر أن حسن شاكوش محول للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشئون القانونية ولجنة التحقيقات غدًا الثلاثاء بسبب واقعة تونس الأخيرة والفيديو الذي تسبب في غضب الشعب التونسي منه.

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