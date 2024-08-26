محمد عدوية يكشف عن طقوسه قبل صعوده للمسرح وسبب رفضه دخول شقيقته مجال الفن

كشف الفنان محمد عدوية عن جوانب جديدة من حياته الشخصية، مقدماً لمحات صادقة عن تجاربه وأفكاره، وتحدث محمد عن العديد من الأمور التي تهم جمهوره، وتناول خلال اللقاء أسراراً حول مسيرته الفنية والعائلية منها علاقته بوالده النجم أحمد عدوية ،وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته.

محمد عدوية

تصريحات محمد عدوية

تحدث الفنان محمد عدوية عما يفعله قبل صعوده للمسرح، حيث أكد أنه يصلي ويقرأ القرآن كثيراً ليكون مركزاً ومتوكلًا على الله قبل أدائه على خشبة المسرح،

قائلًا :"بصلي قبل ما أطلع المسرح وبقرأ قرآن كتير لأني بحب أكون مركز مع ربنا ثم أتوكل على الله وأطلع المسرح".

وأضاف الفنان محمد عدوية أنه يفضل أن يستخدم السوشيال ميديا لمشاركة الجمهور بصور وفيديوهات فقط دون الرد على التعليقات، مُضيفًا :"بستخدم السوشيال ميديا لمشاركة الجمهور بصورة أو فيديو فقط لكن مبردش على التعليقات".

رأي محمد عدوية في تقديم أغاني المهرجانات

وكشف محمد عدوية عن دعم حميد الشاعري وحسام حسني له في مسيرته الفنية، وأوضح أنه يرفض تقديم أغاني المهرجانات، لأنها لا تتناسب مع أسلوبه، مُضيفًا:"حميد الشاعري وحسام حسني ساعدوني كتير في مشواري، وأغاني المهرجانات مش سكتي" .



كما أعرب الفنان محمد عدوية عن دعمه لأبناءه أحمد ومنى في حال امتلاكهم لموهبة الغناء، مُعلقًا:"أولادي أحمد ومنى لديهم موهبة الغناء".



محمد عدوية

علاقة محمد عدوية بزوجته

تطرق أيضاً الفنان محمد عدوية إلى العلاقة القوية بين زوجته ووالدته، ورفضه دخول شقيقته مجال الغناء في حال عدم امتلاكها للموهبة الحقيقية، قائلاً:"زوجتي متفهمة طبيعة شغلي ومبتزعلش من المعجبات، وعلاقتها بوالدتي كانت قوية، ولم أرفض دخول شقيقتي مجال الغناء ولو كانت تمتلك موهبة حقيقية كنت دعمتها".

وأشار إلى أنه هرب من تقديم الأغاني الشعبية لأنه يرى أن هذا النوع لا يناسبه، مُعلقًا:"هربت من تقديم الأغاني الشعبية لأن دماغي كدة ويحاول ألد والدي، ووالدي كان طائر بتترات المسلسلات اللي قدمتها".

وأشاد الفنان محمد عدوية بمساعدة عمرو دياب في طلب لحن لألبومه "الطيب أحسن"، وأعرب عن فخره بنجاحه وحب الناس له، قائلاً:"أنا ناجح بحب الناس".

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