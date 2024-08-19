كريم الحسيني يستعد لافتتاح مسرحيته "كازينو" بعد أزمة الصلاة في المسجد

يستعد الفنان كريم الحسيني لافتتاح أولى ليالي عرض مسرحيته الجديدة "كازينو" يوم الخميس المقبل، 22 أغسطس، على خشبة المسرح الحديث. يعتبر هذا العرض الجديد أول عمل مسرحي يقدّمه الحسيني بعد تجربة شخصية مؤثرة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستعرض الموجز تفاصيل المسرحية وأزمته مع الصلاة في المسجد.

كازينو.. قصة تجمع بين الأصدقاء والمفاجآت

كريم الحسيني



تدور أحداث مسرحية "كازينو" في إطار درامي اجتماعي داخل كازينو، حيث يجتمع مجموعة من الأصدقاء في مكان واحد، وتتصاعد الأحداث بشكل تدريجي لتكشف عن العديد من المفاجآت التي تغير مجرى القصة. المسرحية تأخذ الجمهور في رحلة من التوتر والتشويق مع عناصر من الكوميديا التي تجعل من العمل تجربة فنية مميزة.

أبطال العرض



يشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين الموهوبين، إلى جانب كريم الحسيني، مثل مجدي البحيري، ونيجار محمد، ونوال سمير، وأحمد محسن، وشادي أسعد، ونسمه عادل، ومحمود البيطار، ومحمد دياب. يساهم كل فنان منهم بدور محوري في تجسيد شخصيات متنوعة تضفي على العرض عمقاً وتفرداً.

الطاقم الفني

كريم الحسيني



المسرحية من إخراج عمرو حسان، المعروف بإبداعه في تقديم الأعمال المسرحية التي تترك أثراً في نفوس المشاهدين. النص والأشعار كتبها أيمن النمر، ما يجعل العرض غنياً بالحوارات المؤثرة والمشاعر المتدفقة. أما الموسيقى والألحان فهي من إبداع حازم الكفراوي، مع توزيع موسيقي لمحمد الكاشف. شارك في تصميم الاستعراضات حسن شحاتة، بينما قدم محمد عبد الحميد تصميم الديكور، وأبدعت مها عبد الرحمن في تصميم الأزياء. الإضاءة من إعداد عز حلمي، والماكياج من تنفيذ أمل حسام.

تجربة شخصية مؤثرة

كريم الحسيني



يأتي هذا العرض المسرحي بعد تجربة شخصية مؤثرة للفنان كريم الحسيني، حيث واجه حادثة منعته من أداء صلاة العصر في أحد مساجد القاهرة. الواقعة التي حدثت قبل نحو أسبوع في مسجد الشهيد أحمد حسن الجندي بمنطقة المقطم أثارت استياء الحسيني ودفعته للتعبير عن غضبه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رد فعل كريم الحسيني

كريم الحسيني



نشر كريم الحسيني مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيه العامل الذي منعه من دخول المسجد لأداء صلاة العصر. في الفيديو، عبّر الحسيني عن غضبه قائلاً: "أنا لما أبقى ماشي على طريق وأركن وأكون عاوز أصلي العصر، والساعة دلوقتي مكملتش خمسة ونص". وأضاف: "لسه الناس بتخرج من المسجد، وأركن وأقول له عاوز أصلي العصر، يقول لي معلش إحنا قفلنا الجامع". هذه التجربة التي تعرض لها الحسيني أثرت بشكل كبير في نفسيته، ما دفعه للحديث عنها علانية وانتقاد التعامل غير اللائق مع المصلين.



ينتظر الجمهور بفارغ الصبر مشاهدة مسرحية "كازينو" التي تعتبر عودة قوية للفنان كريم الحسيني بعد هذه التجربة الشخصية المؤثرة، مع الصلاة، و المسرحية تعد بتقديم تجربة فنية مميزة مليئة بالتشويق والمفاجآت، تعكس التحديات التي يمكن أن يواجهها الأصدقاء في مواقف الحياة المختلفة. مع فريق عمل متكامل من الفنانين والمبدعين، يتوقع أن تكون "كازينو" واحدة من أبرز الأعمال المسرحية في هذا الموسم.

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