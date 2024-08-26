قبل عرضها في مهرجان العلمين.. معلومات عن مسرحية برقع الحيا

ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، قررت إدارة المهرجان عرض مسرحية "برقع الحيا" يوم الخميس المقبل، جاء هذا القرار بعد النجاح الكبير الذي حققته فعاليات المسرح خلال الأيام السابقة، والذي شهد مشاركة العديد من النجوم البارزين على خشبة المسرح في مدينة العلمين، ويستعرض الموجز تفاصيل العرض والمهرجان.

قصة مسرحية "برقع الحيا"

مسرحية "برقع الحيا" تأخذنا في رحلة داخل عالم الدراما التشويقية، حيث تدور أحداثها حول مجموعة من الفنانين العاملين في مجال الرقص، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مصاعب وتحديات كبيرة تهدد بقاءهم. هؤلاء الفنانين ليسوا مجرد راقصين، بل هم مجموعة تسعى لتحقيق أحلامها والنجاة في ظل ظروف قاسية. المسرحية تسلط الضوء على الجانب الإنساني والصراعات الداخلية التي يعاني منها هؤلاء الفنانين، مما يجعلها تجربة فريدة ومؤثرة لكل من يشاهدها.

برقع الحيا

تفاصيل العرض والتذاكر

المسرحية ستُعرض يوم الخميس المقبل الموافق 29 أغسطس، وتتوفر تذاكر الحضور لفئتين: الفئة الأولى بسعر 250 جنيهًا، والفئة الثانية بسعر 500 جنيه. المسرحية هي من فكرة وإخراج شيرين حجازي، التي قدمت من خلالها رؤية جديدة ومبتكرة تستحق المشاهدة.

دور مسرحية "برقع الحيا" في مهرجان العلمين الجديدة

مسرحية برقع الحيا

مسرحية "برقع الحيا" تأتي كجزء من سلسلة من العروض المسرحية التي تم تقديمها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. ومن بين هذه العروض مسرحية "السندباد" التي شارك فيها الفنان كريم عبد العزيز، ومسرحية "التلفزيون" للفنانين حسن الرداد وإيمي سمير غانم. هذه العروض المتنوعة تعكس الجهد المبذول من قبل إدارة المهرجان لتقديم محتوى فني وثقافي غني يرضي جميع الأذواق.

أهداف مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين الجديدة ليس مجرد حدث ترفيهي فحسب، بل هو جزء من استراتيجية أكبر أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى إطلاق مبادرات وطنية تبرز التقدم العمراني الذي شهدته منطقة الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة. كما يسعى المهرجان إلى الترويج للسياحة في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على ما تتمتع به المدينة من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل طوال معظم أيام السنة.

الأنشطة المصاحبة للمهرجان

مهرجان العلمين

لم يقتصر دور المهرجان على العروض الفنية فحسب، بل شمل أيضًا تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة. فقد تم تنظيم رحلات خاصة للطلبة وذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم السيدات المعيلات والمصنعين والشباب. هذه الجهود تأتي في إطار دعم التنمية البشرية وبناء الإنسان، مما يجعل المهرجان حدثًا شاملاً يسهم في تطوير المجتمع بشكل عام.

مهرجان العلمين

مهرجان العلمين الجديدة يمثل فرصة استثنائية لتقديم الفنون ودعم الثقافة في مصر. عرض مسرحية "برقع الحيا" يأتي ليؤكد على أهمية المسرح في نقل الرسائل الإنسانية والاجتماعية، ويعزز من مكانة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وثقافية متميزة. المهرجان بكل ما يقدمه من فعاليات وأنشطة يشكل نموذجًا حيًا لما يمكن أن تحققه القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية.

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