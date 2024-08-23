أسماء أبو اليزيد زوجة كريم عبد العزيز والسر مملكة الحرير.. خاص

بدأت النجمة الشابة أسماء أبو اليزيد في التحضيرات الأولية لدورها في المسلسل الجديد الذي أطلق عليه صناعه عنوان "مملكة الحرير"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة.

إذ علم "الموجز" أن تعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، لتجسد البطولة النسائية إمام النجم كريم عبد العزيز، حيث تظهر زوجة بطل العمل.

ويكون هذا التعاون هو الثاني بين الثنائي في رصيدهما الفني الدرامي، إذ تقابلا الثنائي من قبل خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل "هوجان" مع النجم محمد عادل إمام وكوكبة كبيرة من نجوم الفن الصاعدة والقديرة، وتم عرض المسلسل في ماراثون رمضان عام 2019

قصة مملكة الحرير

"مملكة الحرير "مسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الشهيرة، ويتناول صراع الأشقاء، وجاري حاليًا ترشيح باقي الأبطال المشاركين بجانب كريم محمود عبد العزيز في العمل، ومن إخراج بيتر ميمي.

أخر أعمال أسماء أبو اليزيد في الدراما

من المعروف أن شاركت النجمة أسماء أبو اليزيد في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024، بمسلسل" صلة رحم"،وقد شاركها البطوله النجم إياد نصار، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، والعمل كان ناقش قضية مهمة وهي تأجير الأرحام.

صلة رحم مسلسل مكون من 15 حلقة، وقدم بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، ونبيل نور الدين، وكان من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج تامر نادي.

أسماء أبو اليزيد مع أبطال الغربان

وبسياق مختلف تشارك النجمة أسماء أبو اليزيد في بطولة فيلم ، الغربان الذي يجمعها بـ عمرو سعد ومي عمر، والعمل يدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي.

لغربان يعود بأحداثه إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في العام المقبل 2025.

أبطال الغربان

ويشارك في بطول فيلم الغربان كل من النجم ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

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