"السلعة المتوفرة تقل قيمتها".. الناقدة ماجدة خير الله تنصح أسماء جلال

نصحت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عدة نصائح موجهة للفنانة الشابة أسماء جلال ، بسبب وجودها بشكل مستمر على السوشيال ميديا وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وقالت ماجدة خير الله لـ أسماء جلال: أسماء جلال جميلة وموهوبة، ولكن عليها أن تدرس فن التسويق، لتعرف أن السلعة المتوفرة بكثافه طول الوقت، تقل قيمتها.

ماجدة خيرالله تنصح اسماء جلال

ماجدة خيرالله

آخر أعمال أسماء جلال

أعلنت الفنانة أسماء جلال مؤخرا عن انضمامها لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وقامت برفع الدعاية التقليدية للفيلم والذي اشتهر بها وهي رقم 7 في ورق الكوتشينه.

ومؤخرا أعلن صناع فيلم هيبتا عن بدء تصوير الجزء الثاني منه وهو عمل مستقل عن الجزء الاول ، ويتم تصويره في القاهرة ويحكي الفيلم عن الحب وتحدياته للمعتقدات التقليدية عند اغلب الناس.

يشارك في فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة كلا من النجوم كريم فهمي ، منة شلبي ، اسماء جلال ، مايان السيد ، كريم قاسم ، حسن مالك ، سلمي ابو ضيف ، وإخراج هادي الباجوري ، وتأليف محمد صادق ، وسيناريو وحوار محمد صادق و نورهان ابوبكر.



أسماء جلال تثير الجدل بفيديو خطوبتها من كزبرة

أثارت أسماء جلال جدلا واسعا الفترة الماضية بعد انتشار فيديو يجمعها بمؤدي المهرجانات كزبرة وهو يتقدم لخطبتها أمام الجميع ، مما زاد تساؤلات الجمهور عن الفيديو هل حقيقة أم اشاعات؟

وكان كزبرة نشر فيديو يعلن من خلاله زواجه من الفنانة أسماء جلال، عبر حساباته الشخصية وهو شئ من الكوميديا وخبر خطويتهم ليس حقيقياً ، مما جعلهم في صدارة الترند، وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: «أرزاق يا عم كزبرة»، «مسكرين موت»، «لازم تتجوزوا» .

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