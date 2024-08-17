مدبولي يكشف السبب الحقيقي لتأخير تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين

الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة.. تعد مدينة العلمين الجديدة مثالًا حيًا على قدرة المصريين على تحويل التحديات إلى إنجازات، وتهتم الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها نقطة جذب عالمي، وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقومات وإمكانات طبيعية، تجذب إليها العديد من السائحين.

ويحرص الدكتورمصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار علي متابعة تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل احتفالية رئيس الوزراء بتسليم عددًا من الوحدات السكنية بمدينة العليمن الجديدة، اليوم السبت 17 أغسطس 2024.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يُسلم وحدات سكنية بالعلمين الجديدة

وتفقد رئيس الوزراء، اليوم السبت، 17 أغسطس 2024، عددًا من الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، ضمن المرحلة الأولي من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المدينة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ثم قام بتسليمها.

وشاهد رئيس الوزراء، فيلمًا تسجيليًا عن الاستثمارات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة، والتي تتضمن عمارات الداون تاون ومزارين والحي اللاتيني وأبراج العلمين وسكن مصر.

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تنفيذ وحدات سكنية لكل الشرائح بالعلمين الجديدة

وأكد رئيس الوزراء علي حرص الدولة على إتاحة مختلف الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة التى تلبى احتياجات مختلف الشرائح، سعياً لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام، ليس خلال فصل الصيف فقط.

وشدد رئيس الوزراء علي تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق هذا الهدف، وكذا العمل على تحقيق مختلف أوجه التنمية المستدامة لهذه المنطقة الواعدة فى مختلف القطاعات.

رئيس الوزراء يكشف عن سبب تأخير تسليم الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة

وكشف رئيس الوزراء عن السبب الحقيقي وراء تأخير تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، قائلًا إن الظروف الاقتصادية في العالم ومصر هي السبب في تأخير تسليم الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة.

وأضاف مدبولي: "إننا بدأنا العمل في العلمين الجديدة منذ 2017 وقبل هذا التاريخ كانت المدينة صحراء مليئة بالألغام.

وتابع أن مدينة العلمين الجديدة متاحة لكل المصريين وليس الأغنياء كمان يتردد على السوشيال ميديا، موضحًا أنه تم تجهيز شاطئ عام بالمدينة ليكون مُتاحًا لكل المصريين، ومؤكدًا أن مدينة العلمين ستكون مقصدًا عالميًا للسياحة".

وزير الإسكان: نستهدف استيعاب 7 ملايين نسمة في منطقة الساحل الشمالي

وفي نفس الصدد، قال وزير الإسكان إن الدولة تستهدف استيعاب 7 ملايين نسمة في منطقة الساحل الشمالي وتوفير 2 مليون فرصة عمل في المنطقة، بالإضافة إلي جذب 2 مليون سائح سنويا بناتج محلي يصل الي ٧٪.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تسليم 1238 وحدة مختلفة سواء بالأبراج الشاطئية أو الحي اللاتيني أو كمبوند مزارين، بخلاف تسليم 3600 وحدة سكنية في داون تاون وسكن مصر والإسكان المتميز.

وأضاف: "أننا نستهدف بالخطة الموضوعة من قبل الوزارة بناء وتسليم كافة الوحدات بالكامل حتى الصيف المقبل."

رئيس الوزراء

وزير الإسكان يكشف خطة تسليم الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة

وأشار وزير الإسكان إلى خطة تسليم الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة حتى شهر أغسطس 2025، وتتضمن 11549 وحدة، فضلًا عن تسليم 8 آلاف وحدة، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وتسليم 2000 وحدة بـ "سكن مصر والإسكان المتميز والإسكان الاجتماعي.

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