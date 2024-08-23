الملحن محمد رحيم في ورطة بسبب شيرين عبد الوهاب .. إليك التفاصيل

أثار الملحن محمد رحيم جدلاً واسعاً بعد نشره مقطع فيديو لطفل روسي يغني أغنية "الوتر الحساس" للمطربة شيرين عبد الوهاب، وهي من ألحانه، بينما كان رحيم يحتفل بوصول ألحانه إلى جمهور جديد حول العالم، وجد نفسه محاطاً بالانتقادات والهجوم من بعض المتابعين، في هذا التقرير يستعرض الموجز تفاصيل الحدث وردود فعل محمد رحيم على الانتقادات التي واجهها.

الاحتفال بنجاح عالمي

قام الملحن محمد رحيم بنشر مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على منصة X (تويتر سابقاً)، حيث يظهر طفل روسي وهو يغني "الوتر الحساس" بالعربية. عبّر رحيم عن سعادته الكبيرة برؤية موسيقاه تصل إلى جمهور عالمي، وقال في تعليقه على الفيديو: "توصيل الموسيقى بتاعتنا لكل دول العالم حلم كان في دماغي من بداياتي واشتغلت عليه من قلبي، وكل ما بشوفه يتحقق بحمد ربنا من كل قلبي وبفرح أوي علشان إحنا نقدر نعمل كل حاجة إن شاء الله". أضاف قائلاً إن هذا الطفل الروسي يغني الأغنية بالعربية، مما يعكس الانتشار الواسع للأغنية خارج حدود الوطن العربي.

محمد رحيم وشيرين

الانتقادات ورد فعل رحيم

رغم نية الملحن محمد رحيم الواضحة في الاحتفال بنجاح ألحانه على الصعيد العالمي، إلا أن غيابه عن ذكر اسم المطربة شيرين عبد الوهاب في تعليقه على الفيديو أثار استياء بعض المتابعين. تلقى رحيم سيلًا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذا التجاهل كان متعمدًا وأنه نسب النجاح لنفسه فقط دون الإشارة إلى دور شيرين في النجاح.

ردًا على هذه الانتقادات، عبّر الملحن محمد رحيم عن استيائه الشديد من الهجوم الذي تعرض له. وقال: "إيه يا جماعة كل الشتايم دي، علشان بحتفل بنجاح لحن من ألحاني زي ألف لحن نجح لي قبل كده". أضاف أن بعض الجمهور قد يكون متحيزًا للمطربة شيرين، وأنهم لا يدركون دوره كمُلحن في نجاح الأغنية. وأوضح قائلاً: "أنا إيه ذنبي أنك جاهل ومش عارف أني أخدت ميوزيك أوورد سنة 2000 قبل أنت ما تتولد في أغنية حبيبي ولا على باله، مثلًا كان عندي 20 سنة".

شيرين عبد الوهاب

تصحيح الأمور وتوضيح الموقف

في نهاية تصريحاته، أكد الملحن محمد رحيم أنه لم يكن يقصد تجاهل شيرين عبد الوهاب أو نسب الأغنية لنفسه. وقال: "أنا مكنتش أحب أنزل لمستوى أني أتكلم مع شوية عيال صغيرة وأقول الكلام ده بدل ما نبارك لبعض كلنا زي كل جمهور محترم لكل فنان أنا اشتغلت معاه". أضاف أن النجاح عمل جماعي، وأنه دائمًا ما يحرص على ذكر كل من شارك في العمل الفني، حتى مهندس الصوت. وأكد أنه لم يتعمد تجاهل دور شيرين في نجاح الأغنية، وأنه يدرك أهمية التعاون في تحقيق النجاح.

شيرين عبد الوهاب

يعتبر هذا الجدل فرصة لتذكير الجمهور بأهمية التقدير المتبادل بين الفنانين والمعجبين. فنجاح أي عمل فني يعتمد على جهود فريق كامل، وليس فقط على شخص واحد. إن دور الملحن والمؤدي والجميع في العمل هو تكامل وتضافر يؤدي في النهاية إلى إنتاج فني مميز يصل إلى قلوب الجماهير في كل مكان، ويجب أن يكون الاحتفاء بالنجاح مشتركاً بينهم جميعاً.

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