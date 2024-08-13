بسبب دعم "تو ليت".. ساندى تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

في خطوة غير متوقعة، نشرت الفنانة ساندي على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تدعم فيها مغني الراب "تو ليت" مما اثارت الجدل .

ساندى تثير الجدل بقناع تو ليت

ظهرت ساندي في الصور الذي رصدها موقع "الموجز" وهي ترتدي قناعًا يشبه قناع "تو ليت" وتحمل وردة حمراء، مما أثار إعجاب المتابعين وأدى إلى إطلاق لقب "تو ليتة" عليها.

هذه الخطوة تعكس تضامنها مع "تو ليت" في ظل الجدل الكبير حوله، وتبرز حرصها على دعم زملائها في المجال الفني.

تصريحات ساندي عن مسيرتها وأعمالها الأخيرة

في تصريحات تليفزيونية سابقة، أعربت ساندي عن ندمها على أول ألبوم لها، وأعربت عن امتنانها لدعم نجم الجيل تامر حسني الذي رافقها في بداياتها.

كما كشفت أنها درست علم النفس والطاقة وقوانين الكون من القرآن الكريم، ما أثر بشكل كبير على فهمها وإدراكها لمجال الفن.

وتحدثت ساندي عن التحديات الصحية التي واجهتها، حيث روت أنها أسست أعمالًا أخرى بعيدًا عن الفن لتشعر بالأمان بعد أن أخبرها الطبيب بأنها قد لا تتمكن من الغناء مجددًا.

وفي ذات اللقاء، استعرضت فترة مرضها التي أجبرتها على إعادة مسيرتها الفنية من الصفر، وسافرت إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد أن أكد لها الطبيب أنها قد لا تعود للغناء بسبب مشاكل متكررة في صوتها.

أحدث أعمالها الغنائية والترويج لها

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال ساندي هي أغنية "أنت تقبل"، التي كتبت كلماتها منة القيعى ولحنها عزيز الشافعي ووزعها تميم، وأنتجتها شركة روتانا.

روجت ساندي للأغنية عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «محبتش أخليكم تستنوا أكتر من كده فقولت تشوفوا إزاي عملنا "أنت تقبل".. استنوها على قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات، يارب تعجبكم».

كما طرحت ساندي أيضًا أغنية "حب حب" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، والتي لاقت إعجاب جمهورها.

أخر أعمالها السينمائية

شاركت شاندي مؤخرا في فيلم تاج أمام النجم تامر حسني والذي حقق نجاحا كبيرا وإيرادات عالية في شباك التذاكر.

وشارك في بطولة فيلم تاج عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.



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