آمال ماهر تتحدى الأفاعي.. رسالة غامضة تثير الجدل وتلقى دعم الجمهور

آمال ماهر تتحدى الأفاعي.. نشرت الفنانة آمال ماهر على حسابها الرسمي على منصة "إكس" جملة تحمل في طياتها حكمة عميقة: "الأفاعي إذا لم تلدغك لا تملك إلا الفحيح".

رسالة غامضة تثير الجدل وتلقي دعم واسع من الجمهور

وتعد الرسالة الغامضة لـ آمال ماهرجاءت بعد نجاحها الكبير في حفل مهرجان قرطاج الدولي، حيث أبهرت الحضور بأدائها الرائع، مما دفع الجمهور للتفاعل معها بشكل إيجابي.

يرصد الموجز أبرز تعليقات الجمهور في السطور التالية على رسالة آمال ماهر عن الأفاعي.

تفاعل الجمهور مع تصريحات آمال ماهر

تعليقات الجمهور جاءت داعمة لآمال، حيث قال أحد المتابعين: "اديلو عسل يا آمال، ربنا يحميكي من شر الأفاعي ومن شر أي حد ناقص عايز يكمل نقصه بأذيتك".

وأشار آخرون إلى قوتها في مواجهة الحاقدين والتحديات، حيث أكدوا أنها طبقت مبدأ "تبرق وترعد"، مؤكدين أن الأفاعي الحقودة لن تنال منها.

آمال ماهر

نجاح باهر في مهرجان قرطاج الدولي

يذكر أن المطربة آمال ماهر أحييت حفلًا غنائيًا في مهرجان قرطاج الدولي يوم السبت الماضي، وحقق الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث شهد على عودتها بعد غياب دام لأكثر من 9 سنوات.

في تصريحاتها، عبرت آمال ماهر عن حبها لجمهور قرطاج، قائلة: "أحب جمهور قرطاج، لأنه يتغنى معك بمنتهى الحب، ودي حاجة بالنسبة للفنان تخليه طاير في السماء."

آمال ماهر تحلم بالتعاون مع موسيقيين تونسيين

أضافت آمال ماهر في تصريحاتها أن جمهورها يشعر بكل حرف تغنيه، وأن حفلتها في قرطاج لا يمكن أن تمحى من ذاكرتها، ووصفت المهرجان بأنه يجمع فنونًا من كل الاتجاهات، مما يشرفها كفنانة عربية. كما أبدت رغبتها في التعاون مع موسيقيين تونسيين في المستقبل.

حفلات آمال ماهر في السعودية وتعاونها مع عمر خيرت

وحقق حفل آمال ماهر في السعودية بعنوان "ليلة الأحلام" نجاحًا كبيرًا، حيث أشار الجمهور إلى أن آمال كانت مهيأة جيدًا لهذا الحفل الغنائي.

كما كان آخر حفل لها في السعودية بجانب الموسيقار الكبير عمر خيرت في 26 يوليو، وحققت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا بأسعار تراوحت بين 259 و1600 ريال سعودي.

نجاح ألبوم "أنا كويسة"

آخر أعمال آمال ماهر الغنائية كان ألبوم "أنا كويسة" الذي طرحته العام الماضي 2023، حيث لاقى الألبوم نجاحًا كبيرًا ونسب استماع هائلة على منصات الاستماع الإلكترونية، نظرًا لقاعدتها الجماهيرية العريضة.

ضم الألبوم عدة أغاني ناجحة مثل: "أنا كويسة"، "أنا الحب"، "صاحبة عمرين"، "الحكاية في مشهدين"، و"كسبت الرهان" ْ وتوقع الجمهور أن تؤدي آمال ماهر بعض أغاني ألبومها الأخير في حفلاتها القادمة.



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