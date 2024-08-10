آمال ماهر تعود بعد غياب طويل لإحياء حفل في قرطاج الدولي

تستعد المطربة آمال ماهر للعودة إلى الساحة الفنية بقوة، حيث ستُحيي اليوم السبت 10 أغسطس حفلًا جماهيريًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الثامنة والخمسين، تأتي هذه العودة بعد غياب دام 9 سنوات عن إحياء الحفلات الحية، مما يجعل هذا الحدث محط أنظار محبيها وعشاق الطرب العربي الأصيل، وتستعرض الموجز تفاصيل الحفل الغنائي

أغاني الحفل.. مزيج بين الكلاسيكيات والحديثة

من المتوقع أن يكون الحفل مليئًا بالمفاجآت والأغاني التي يعشقها الجمهور، حيث ستقدم آمال ماهر باقة متنوعة من أغانيها التي لاقت نجاحًا كبيرًا على مر السنين. يشمل الحفل أغانيها الشهيرة مثل "أتقي ربنا فيا"، و"أنا بعشق الغنا"، و"أعرف منين"، و"أصل الإحساس"، و"أنا كويسة"، بالإضافة إلى "اللي قادرة"، و"كسبت الرهان"، و"صاحبة الرهان".

أمال ماهر

ولإضافة لمسة كلاسيكية على الحفل، ستؤدي آمال ماهر بعضًا من أروع كلاسيكيات الشرق الأوسط، بما في ذلك أغنيات لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، التي تُعتبر أحد أبرز رموز الفن العربي.

أسعار التذاكر: بين الفئتين

سبق وأن أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، والتي انقسمت إلى فئتين. الفئة الأولى بسعر 40,000 دينار تونسي، والفئة الثانية بسعر 70,000 دينار تونسي. هذه الأسعار تعكس أهمية الحفل وتوقعاته بإقبال جماهيري كبير، خاصة مع عودة آمال ماهر بعد غياب طويل.

أعمال آمال ماهر الأخيرة.. عودة قوية عبر الميني ألبوم

أمال ماهر

بعد فترة من الغياب، عادت آمال ماهر للساحة الفنية بإصدار ميني ألبوم جديد يتضمن خمس أغنيات. الألبوم بعنوان "أنا كويسة"، والذي حقق نجاحًا ساحقًا على منصات الفيديو والموسيقى المختلفة، وأصبح حديث الساعة بين محبيها. الأغاني التي تضمنها الألبوم هي: "أنا كويسة"، "أنا الحب"، "صاحبة عمرين"، "الحكاية في مشهدين"، و"كسبت الرهان".

كلمات أغنية “أنا كويسة”

أمال ماهر

من بين الأغاني التي لاقت صدى واسعًا، تأتي أغنية "أنا كويسة" التي حملت كلماتها مشاعر مختلطة من القوة والتحدي بعد الصدمات. كلمات الأغنية تقول: "متخافوش يا ناس عليّا، كله حلو مية مية، أيوة طبعًا مش بسيطة، بس عادي مش قضية، أنتوا ليه مستغربيني، إني بضحك أو بغني، نزلة دمعة مني، أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة، ولو أهمكوا من فضلكم ممكن خدمة، خرجوني فسحوني، الهوا عقلي واشغلوني، وأن فتحت السيرة تاني، سكتوني سكتوني".

ترقب كبير لحفل قرطاج

يبقى حفل آمال ماهر اليوم في قرطاج واحدًا من أهم الأحداث الفنية المنتظرة لهذا العام، حيث سيتابع الجمهور الحفل بشغف كبير، خاصة مع توقعتهم لرؤية فنانتهم المفضلة تقدم أفضل ما لديها على المسرح بعد غياب طويل. من المتوقع أن يكون هذا الحفل نقطة تحول جديدة في مسيرة آمال ماهر، وقد يمهد الطريق لمزيد من النجاحات والأعمال الفنية المستقبلية.

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